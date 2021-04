Kabinet wil terrassen openen op 21 april: horecaondernemer Herman Hell blij, maar afwachtend

Vorige week deed burgemeester Ahmed Aboutaleb al een oproep om de terrassen zo snel mogelijk weer open te gooien, om zo ook de drukte in de parken te verminderen. Hell: "De horeca wordt ingezet in de strijd tegen corona om mensen meer te verspreiden. Mooi dat wij daar een rol in kunnen spelen."

Eigenlijk had Hell verwacht met Pasen al open te kunnen. "Wij hadden al voorbereidingen getroffen en zijn er klaar voor. Wat mij betreft gaan wij morgen open. Maar ik ben in ieder geval blij met deze stap vooruit."

Randvoorwaarden

Hell vraagt zich wel af wat de randvoorwaarden zijn. "Daarom ben ik blij maar afwachtend. De vraag is of we anderhalvemeter afstand moeten handhaven, of misschien minder mensen mogen ontvangen. En wat zijn de openingstijden? Er staan best veel vragen nog open.

Maar ik ben blij dat we vooruit gaan. Het is een stap in de goede richting, ik hoop dat we zo snel mogelijk kunnen opschalen richting het oude normaal", aldus Hell.