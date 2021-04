Overname APMTR door Hutchison Ports is rond

De OR en directie melden dit in een gezamenlijke brief aan de medewerkers. De koopovereenkomst wordt later deze maand ondertekend. Werknemers krijgen een eenmalige uitkering, gebaseerd op het aantal dienstjaren. En ze krijgen een eenmalige bonus van 1250 euro per persoon.

De onderhandelingen hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt was eind vorig jaar al akkoord met de overname.

Bij APMTR worden containers nog met handbediende machines vervoerd tussen kade naar opslag. Andere containerterminals doen dit bijna volledig geautomatiseerd. Hutchison is van plan de terminal volledig te gaan moderniseren. Ook de kade wordt vernieuwd, waardoor de grootste containerschepen kunnen worden ontvangen.