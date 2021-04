Ademtest bij chemisch bedrijf spoort corona op

Een van de werknemers die zich geregeld heeft laten testen is Jos Videler. Hij is engineer bij het chemisch bedrijf: "Om een uitbraak van corona te voorkomen testen wij al sinds vorig jaar al het personeel.

Dat ging eerst met een thermometer en ook met wattenstaafjes. Je snapt dat we blij zijn dat het nu met een blaastest kan. Er zijn zelfs positieve uitslagen gemeld voordat een werknemer zelf ook maar iets van coronaklachten had ervaren."

Elektrische neus

Het apparaat, meer een elektrische neus, ruikt aan de adem die Jos en zijn collega's uitblazen of ze misschien besmet zijn met het coronavirus. De werking van deze test is totaal anders dan de coronatesten: de ademtest toont niet het virus zelf aan, maar de gevolgen van de infectie in het lichaam.

Het lichaam verzet zich namelijk tegen de infectie en gaat hard aan de slag om het virus te bestrijden, en dat heeft invloed op de geur van de adem. Wij mensen kunnen deze verandering van geur niet oppikken, maar de elektronische neus is hier speciaal op getraind.

Jos is klaar voor zijn ademtest (Foto: Dave van der Wal)

De proef is onderdeel van Operatie Fastlane, waarin bedrijfsleven en overheid samenwerken om door middel van zelf-en sneltests de samenleving weer op gang te krijgen. Máxima kreeg bij Huntsman een demonstratie van het afnemen van een ademtest. Zelf liet zij zich niet testen. Maxima vertelde wel dat zij zich eerder met een zelftest had getest om te ervaren hoe dat was.

Maxima verlaat de ademsnelteststraat (Foto: Dave van der Wal)

En Jos? Die mocht na de test en de uitslag weer aan de slag. Al met al duurder alles nog geen vijf minuten.