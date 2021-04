Bewoners doen ultieme poging tot behoud van Recreatieoord Hoek van Holland

Bewoners van Recreatieoord Hoek van Holland wisten lange tijd niets van de verkoopplannen. Op 1 november ging het park dicht en een paar dagen daarna kregen ze een brief van de gemeente Rotterdam met het nieuws over de verkoop. "Er was in het verleden weleens sprake geweest van verkoop, maar er daarna niets meer over gezegd", zo zegt inspreker Rens Visser. Zijn familie is al sinds de oprichting, nu bijna honderd jaar geleden, betrokken bij het park.

“De eerste tien jaar was ons beloofd dat verkoop niet aan de orde zou komen. Veel recreanten hebben de afgelopen tijd veel geld en energie gestoken in het opknappen van hun huisje en er zijn vele nieuwe huisjes gebouwd. De recreanten vertrouwden op de informatie van de gemeente. Terwijl er in het geheim al gewerkt werd aan de plannen van de verkoop. Net na de seizoenssluiting zo’n abrupt bericht versturen voel ik als een overval. Dit is onbehoorlijk, bestuur”, vindt Visser.

Onbetrouwbare overheid

Tijdens de inspreekmomenten kwam er een aantal recreanten aan het woord. Zij hadden, een paar weken voordat het verkoopplan bekend werd gemaakt, nog een huurovereenkomst afgesloten en flink geïnvesteerd in een huisje. Sommigen hadden het oude huisje al gesloopt en waren bezig met nieuwbouwplannen. Wat is nu hun positie, was de grote vraag?

Inspreker K. Brand is jurist en vindt dat dit niet kan. "De burger kan vertrouwen op het consequent handelen van de overheid, dat lijkt in dit geval niet aan de orde. In 2020 - toen binnen de gemeente Rotterdam de plannen in een ver gevorderd stadium waren om tot een besluit van voorgenomen verkoop over te gaan - heeft de gemeente toch nog een groot aantal transacties gepasseerd. Dat lijkt op zich niet onrechtvaardig, ware het niet dat de stelling kan worden neergelegd dat er sprake is van een onbetrouwbare overheid en dus bestuursrechterlijk aansprakelijk."

De inspreker gaf een voorbeeld van een verkoop en een nieuw huurcontract op 28 oktober 2020. Dat was een paar dagen voordat het plan gepresenteerd zou worden. Er is toen bij het tekenen van het contract geen melding gemaakt van de vergevorderde plannen.

Wethouder Kasmi heeft eerder al gezegd dat toen het besluit definitief genomen was, de recreanten direct zijn ingelicht. Dat kon niet eerder omdat de beslissing toen nog niet genomen was.

Hoek van Holland als 4-seizoensbadplaats

De wethouders Kasmi van recreatie en Kurvers van bouwen zeiden bij het presenteren van het verkoopplan dat het recreatieoord gemoderniseerd moet worden. Hoek van Holland zou een 4-seizoenbadplaats moeten worden. Veel insprekers die naar het stadhuis kwamen, zijn het daar totaal niet mee eens. De meest genoemde reden is dat de recreanten vinden dat het park juist zo'n informele sfeer heeft. Ze zijn bang dat als het een modern recreatiepark wordt, juist die familiesfeer verdwijnt.

Met het argument van mooie nieuwe voorzieningen, zoals een nieuw zwembad, kunnen de recreanten niets. "Waarom een zwembad? We zitten dichtbij de zee!" Inspreker I. Hendriksen wijst op wat er juist vernietigd dreigt te worden bij verkoop en modernisering. "Geschiedenis en historie kan je maar één keer vernietigen en het komt daarna nooit meer terug. Wat zit er nou achter de verkoop? Mooie woorden. Het enige argument is eigenlijk: 'We kunnen het verkopen, dus we gaan het verkopen.'", aldus een inspreker.

Goede voorwaarden

Een andere recreant zegt dat de bewoners graag willen dat als er toch tot verkoop wordt besloten, dat er dan wel goede voorwaarden worden opgesteld aan de nieuwe eigenaar. Daardoor zouden ze er nog jaren kunnen blijven wonen. Ook de prijzen mogen volgens hen niet ineens heel erg hard gaan stijgen.

“We kennen allemaal de treurige verhalen van Europarks en Droomparken, enz. Even Googlen en de pc loopt vol met verhalen over hoe dit afloopt voor bewoners. Binnen een jaar kunnen ze hun spullen tegen eigen kosten afbreken en naar de vuilstort brengen. Waar is dan de menselijke maat”, zo zegt de inspreker.

Beheer in handen van huisjeseigenaren

Er wordt voorgesteld de plannen te stoppen en nu opnieuw van start te gaan met de recreanten. Leefbaar Rotterdam vraagt wat de eigenaren van de huisjes en caravans zouden vinden als ze zelf het beheer in handen krijgen. De grond wordt dan in erfpacht gegeven en er zou een VVE worden opgericht om het park te onderhouden. Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik: "Dan voorkomen we het culturele erfgoed met de bulldozer tegen de vlakte gaat."

Sommige recreanten zijn voor, anderen zeggen dat het daar nu veel te vroeg voor is, omdat daar eerst met alle partijen uitvoerig over gesproken moet worden.

Hoe nu verder?

Er ligt vanuit het college van Burgemeester en Wethouders nu een raadsvoorstel om akkoord te gaan met de verkoop van het recreatieoord. In de gemeenteraad wordt nu nog hard nagedacht over wat er moet gebeuren. Volgende week donderdag wordt erover vergaderd. Veel partijen vinden dat er voor verkoop harde voorwaarden opgesteld moeten worden.

Co Engberts van de PvdA: "Eigenlijk zit niemand op verkoop te wachten. Als dat gebeurt, willen de recreanten dat ze kunnen blijven zitten en dat hun waarde en investering niet verdampt. Dat zijn voorwaarden die wij ook van het begin af aan hebben gesteld."

Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Christine Eskes van het CDA: "Bijvoorbeeld met de afspraak dat als een exploitant het verkoopt, dat de voorwaarden dan gewoon overeind blijven voor de nieuwe koper. Je kan ook kijken hoe je kan handhaven op die voorwaarden."

In de oppositie gaan andere geluiden op. Ellen Verkoelen van 50Plus vindt het nu nog veel te vroeg voor een besluit. Er wordt nu een visie gemaakt over wat er qua toerisme en recreatie in Hoek van Holland wenselijk is. In september moet er een concept voorstel liggen. 50Plus wil tot die tijd wachten met een beslissing. Verkoelen: "Ik denk dat we volgende week moeten gaan praten om nog geen verkoop te doen, maar eerst alle scenario's voor het recreatieoord in kaart te brengen. Van verkoop, erfpacht tot beheer. In september kan dan een beslissing genomen worden."