Het weer van vandaag: het blijft koud

Morgen zien we ook af en toe zon en blijft het in onze regio droog. Bij een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar 10 of 11 graden en daarmee is het de minst kille dag van de week.

Bewolkt en koud

In het weekend is het bewolkt en koud met af en toe regen. De middagtemperatuur daalt naar slechts 7 graden op zondag. Op maandag is er af en toe zon en bestaat er nog kans op een bui. Vanaf dinsdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De nachten worden volgende week kouder met een toenemende kans op vorst (aan de grond).

Tussen 1 en 10 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,9 graden en de minimumtemperatuur 3,9 graden. Er valt gemiddeld 14,2 mm neerslag.