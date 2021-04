Boskalis aan boord van stuurloos Nederlands schip, 'direct gevaar voorbij'

Het is het Papendrechtse bedrijf Boskalis gelukt om vier werknemers op een schip voor de kust van Noorwegen te krijgen. Het Nederlandse schip raakte in de problemen door schuivende lading, wat een gevaarlijke situatie opleverde.

Het is de bedoeling dat Boskalis het schip gaat bergen. Woensdagavond is het gelukt om het stuurloze schip te verbinden met een sleepboot. Volgens een woordvoerder van de berger is daarmee het directe gevaar voorbij.

Het daadwerkelijke bergen kan overigens nog even gaan duren: vanwege het slechte weer werd woensdagavond niets meer gedaan. Het schip van Boskalis blijft op afstand liggen totdat de storm voorbij is. Donderdagochtend wordt de situatie opnieuw bekeken.

Er waren de afgelopen dagen golven tot wel vijftien meter hoog in het gebied. Door het slechte weer raakte het schip in de problemen. De lading, bestaande uit zeven zeiljachten en vissersschepen, is het schip inmiddels kwijt geraakt. Een geluk bij een ongeluk, want daardoor is het schip minder instabiel geworden.

Het vrachtschip was van Duitsland onderweg naar Noorwegen, maar voer onder de Nederlandse vlag. Het kwam in de problemen nadat de lading door het slechte weer ging schuiven. Daardoor dreigde het schip te kapseizen. Maandagavond zijn de kapitein en de laatste drie bemanningsleden van boord gehaald.

Boskalis kwam onlangs nog in actie om het schip de Ever Given te 'redden'. Dat lag vast in het Suezkanaal, wat voor een flinke opstopping zorgde.