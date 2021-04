Druk op psychische jeugdhulp neemt toe, jongeren moeten steeds langer wachten: 'En ze weten niet waarop en hoelang'

Steeds meer jongeren hebben in deze tijd van coronacrisis psychische problemen. En daarmee loopt de wachttijd voor een plek in de jeugdhulp steeds verder op, ziet ook Stans Goudsmit, de gemeentelijke kinderombudsman van Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen. "Dus daarmee neemt de druk op de jeugdhulp ook toe."

Goudsmit signaleert al jaren dat kinderen lang moeten wachten op een plek in de passende jeugdhulp. Maar die wachttijd loopt door de coronacrisis alleen maar verder op. "Dat heeft grote gevolgen. Wat ik als kinderombudsman zie is dat kinderen die te lang moeten wachten, meer en grotere problemen krijgen. Vaak zie je dan uitval op school, maar je ziet ook dat de problemen thuis groter worden. Ouders hebben dan een kind met problemen thuis zitten, die nemen ontslag of gaan minder werken waardoor het financieel moeilijker wordt. Bovendien kunnen broertjes en zusjes er last van hebben. Een heel gezin resoneert mee als een kind te lang moet wachten op jeugdhulp."

Voorlopig ziet Goudsmit weinig verbetering in de wachttijden. "Het aantal klachten over jeugdhulp is niet afgenomen en ik zie ook dat er vanuit de gemeente te weinig gedaan wordt om het wachten lichter te maken. Er is een afspraak dat jeugdhulpaanbieders tijdens de wachttijd overbruggingshulp aanbieden, maar daar komen ze helemaal niet aan toe. Toen heeft de gemeente gezegd: dan doen wij dat via wijkteams. Maar dat zie ik nog te weinig. En ik zie ook dat ouders en kinderen tijdens het wachten niet geïnformeerd worden, ze weten eigenlijk niet waarop en hoelang ze moeten wachten. Dat leidt tot extra onrust en frustratie in een gezin."

De lange wachttijden zijn volgens Goudsmit deels een geldprobleem. "De vraag naar jeugdhulp neemt toe dus er zal meer geld beschikbaar moeten komen. Maar ik denk dat met wat eenvoudige aanpassingen tijdens het wachten er ook een hoop leed voorkomen kan worden. Informeren kost niets. Even een telefoontje: we zijn druk voor u bezig. Dat alleen al is voor ouders en kinderen heel fijn om te horen."



Thuiszitters

Het aantal klachten van thuiszitters, kinderen voor wie er geen passende plek op school is, is wel afgenomen, merkt de gemeentelijke kinderombudsman. "Omdat iedereen afgelopen jaar thuis kwam te zitten waren zij opeens niet meer zo anders dan andere kinderen."

"Dat is een beetje wrang, dat leidt wel tot frustratie bij ouders. Zij zeggen: 'Toen mijn kind alleen thuis zat was er helemaal niks mogelijk wat betreft digitaal onderwijs en nu alle kinderen thuis zitten is het binnen de kortste keren geregeld. Waarom kon dat voor mijn kind niet?' Die frustratie kan ik me wel goed voorstellen."