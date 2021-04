Sneeuw- en hagelbuien, maar de natuur laat zich niet kisten: 'Het voorjaar dendert gewoon door'

Vorige week woensdag was met officieel de warmste 31 maart ooit gemeten en een week later wisselen sneeuw- en hagelbuien met elkaar af. Boswachter Thomas van der Es was donderdagmorgen al vroeg uit de veren om te kijken wat voor effect dat had op het gebroed in de Biesbosch.

"Het voorjaar dendert gewoon door", zegt hij subtiel. "Zelfs met die ijzel en kou horen we vogels zoals de Rietvogel, die in Afrika overwinteren, toch volle bak geluid maken. De broeddrang is groot, ondanks die koude temperaturen." Vogels kunnen volgens hem wel tegen een stootje. Het zijn de eieren of jongen die kwetsbaar zijn. "Vogels zijn uitgerust met dons, waarmee ze zichzelf heel goed warm kunnen houden of eieren goed af kunnen dekken bij harde hagel."

Superinnovatief

Maar dan moet er wel genoeg eten zijn: "Doordat ze eten, kunnen ze de temperatuurregeling in hun lijf in orde houden." En het vinden van eten is voor sommige vogelsoorten momenteel lastig. Neem de Boerenzwaluw: "Ik zag gisteren honderden bij elkaar in de luwte tegen de Biesbosch aan. Je zag ze keihard foerageren, op zoek naar vliegende insecten. En die zie je weinig tegenwoordig."

Toch weten de meeste dieren zich wel te redden. "Vogels zijn superinnovatief!", zegt Van der Es enthousiast. "Ho, een Fitis probeert het interview te verstoren", doelt hij op de grijsgele zangvogel, die luidkeels van zich laat horen. "In m'n eigen tuin zag ik een Tjiftjaf, die dan laag bij de grond op zoek gaat naar kevertjes. Dan zie je dat er toch nog bereikbaar voedsel is voor hen."

Niet voor iedereen loopt het goed af. Door het hoge water, in combinatie met de harde wind, liepen lage delen van de Biesbosch onder water de afgelopen dagen. "Vogels als de Kieviet en de Veldleeuwerik hebben al eieren gelegd en die spoelen dan letterlijk weg. Gelukkig kan de Veldleeuwerik wel drie keer in het seizoen broeden, dus hopelijk pakt het een tweede of derde keer wel succesvol uit."

Lente heel dichtbij

Dat het weer zo extreem wisselvallig is, maakt Van der Es niet vaak mee. "Het contrast met vorige week is bizar, maar levert ook heel apart beeld op. Ik zag een Gele Kwikstaart, een typische zomervogel, in de sneeuw voorbij stappen. Heel bijzonder." Ook de visarend trekt zich bar weinig aan van het slechte weer: "Ik zag 'm 's ochtends in de sneeuwbui laag bij de grond vis eten en later was hij aan het paren met een vrouwtje. Die vogel denkt: 'Er moet wel wat gebeuren.' Normaal liggen er de derde week van april eieren in het nest, en daar hoop ik ook zeker op."

Een meerkoet in de Biesbosch (Foto: Rijnmond) (Foto: Rijnmond)

Ook de insecten en bloemen trekken zich in dat opzicht weinig aan van de winterse neerslag. "De knotwilgen staan in bloei, ondanks het feit dat er een laagje sneeuw op lag. En de insecten gaan dan wel op pauze als het heel koud is, maar zodra de zon er een beetje doorheen prikt hoor je opeens hommels zoemen en gaan planten een beetje open, tussen de sneeuwbuien door. Dan is de lente weer heel dichtbij."