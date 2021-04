Acht weken na opening wordt eindelijk eerste prik gezet in Schiedam

Het gebrek aan gezette prikken de afgelopen weken heeft alles te maken met de levering van vaccins: Schiedam kreeg simpelweg geen vaccinaties aangeleverd om te kunnen zetten.

Daar is in april verandering in gekomen. Om 9 uur 's ochtends worden de eerste gegadigden voor een vaccinatie met Pfizer verwacht. "Ik denk dat we vandaag tussen de 650 en 700 prikken gaan zetten", zegt GGD-er Marco Slegt, verantwoordelijk voor alle vaccinatielocaties in Rotterdam-Rijnmond.

Slegt hoopt dat de 70-plussers in groten getale voor de deur staan, 'zodat we eindelijk een prik in de arm kunnen zetten'. Dat het even heeft geduurd voordat er gevaccineerd kon worden, weet Slegt ook wel. "Het was niet omdat we niet klaarstonden, maar door de aantallen vaccins. We zijn afhankelijk van wat we geleverd krijgen, daarom konden we niet alles openen."

Stijgende lijn

Inmiddels is daar verandering in gekomen. "We hebben hier zeker met de duimen gedraaid, maar we zien nu een stijgende lijn", legt Slegt uit. "Er zijn nu in de regio zo'n 120 duizend prikken gezet. Een flink aantal en dat zal alleen maar meer worden."

Ondertussen is het een komen en gaan van GGD-medewerkers, waarvan een merendeel verrassend jong is. "Een hoop jonge mensen hier ja", beaamt Slegt. "Als je kijkt naar onze organisatie, dan is het voor bijna de helft van de medewerkers de eerste baan. Zij komen in een bijzondere setting binnen, want ze maken eigenlijk iets heel moois mee. Wij gaan er namelijk voor zorgen dat we uit de crisis worden geprikt."

Tegen de zomer massaal vaccineren

Burgemeester Cor Lamers is ook aanwezig voor het heugelijke moment. Lamers, die tevens de pet van vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond draagt, denkt dat de situatie er over een ruime maand er heel anders uitziet.

Lamers: "Ik denk dat dit het begin is van de volgende fase. In de eerste fase waren er te weinige vaccins, waardoor er maar weinig locaties waren. Ik denk over vier tot zes weken alle locaties in gebruik zullen zijn. Tegen de zomer zullen ze niet alleen in gebruik zijn, maar zijn ook alle lijnen open. Dan is het massaal vaccineren en zijn we blij dat we in Rijnmond twintig locaties beschikbaar hebben gesteld."

Lamers is blij dat de 70-plussers nu aan de beurt zijn. "Zij vielen een beetje tussen wal en schip." De 64-jarige burgemeester wachtte zelf geduldig op zijn beurt en is afgelopen vrijdag gevaccineerd met AstraZeneca.

Billen knijpen

"Het is billen knijpen", reageert hij ook nog even op het nieuws dat eind april de terrassen en winkels misschien weer open zouden gaan. "Het moet maar bewezen worden dat de piek van de derde golf er bijna is", zegt hij enigszins sceptisch. "Alle prognoses die sinds gisteren rondgaan zijn afhankelijk van de vraag: 'Gaat het ook echt gebeuren.'"

Als de prognoses kloppen, zouden Schiedammers eind van de maand al op het terras kunnen zitten voor een biertje, maar 'daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur'. "We hebben al twee keer eerder zo'n moment uitgesteld en dat was grote teleurstelling voor de horeca", herinnert Lamers zich nog. Al wil hij wel op een positieve noot eindigen: "Ik denk wel dat het nu de goede kant op gaat."

