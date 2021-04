Sparta start met Vrouwen Beloftenteam

De Vrouwen Beloftencompetitie werd in het seizoen 2018/’19 in het leven geroepen, toen nog bestaand uit zeven teams. Afgelopen seizoenen startten ook Feyenoord, Excelsior en Telstar met een Beloftenteam. Met de komst van Sparta Rotterdam wordt de Vrouwen Beloftencompetitie opnieuw verder uitgebreid.

Sparta Rotterdam Vrouwenvoetbal bestaat momenteel uit een eerste elftal en een talentengroep die geen competitie speelt. Het eerste elftal heeft zich de afgelopen jaren, samen met opleidingspartner JVOZ, opgewerkt naar de Hoofdklasse. In die competitie komt het komend seizoen, zelfstandig voortgezet als Sparta Rotterdam, ook uit. Het Beloftenteam gaat spelen in de Vrouwen Beloftencompetitie.

Feyenoord maakte recent bekend dat het ook toetreedt tot de Eredivisie in het vrouwenvoetbal. Voor Sparta is dat op dit moment nog niet aan de orde. De club wil zich eerst doorontwikkelen met dit nieuwe team in de Beloftencompetitie.