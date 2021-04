Liveblog corona: Eerste prik gezet in Schiedam, eindelijk weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden.

- Acht weken na opening wordt eindelijk eerste prik gezet in Schiedam

- Eindelijk! We kunnen deze maand weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden

- Het coronajaar 2020 had minder verkeersongevallen, maar het aantal slachtoffers daalde minder sterk dan verwacht, meldt de NOS

12:24 Bijwerkingencentrum Lareb meldt acht gevallen van bloedstollingsproblemen na AstraZeneca-vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat er tot op heden acht meldingen zijn binnen gekomen over bloedstollingsproblemen na een AstraZeneca-vaccinatie. De combinatie van een verlaagd aantal bloedplaatjes en trombose is bij acht vrouwen tussen de 23 en 65 gemeld. Één van de vrouwen is daaraan overleden, een ander liep een hersenbloeding op. Ruim 400.000 mensen zijn in Nederland ingeënt met het AstraZeneca-vaccin.

Zeven tot twintig dagen na de vaccinatie ontwikkelden de vrouwen de klachten. Volgens het Lareb lijkt het erop dat de bijwerkingen sterk lijken op het HIT-syndroom. Het lichaam maakt dan antistoffen aan tegen de eigen bloedplaatjes omdat het imuumsysteem sterk wordt geactiveerd. Één van de patiënten had antistoffen die in dat ziektebeeld passen.

Vorige week vrijdag is Nederland gestopt met het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De Gezondheidsraad komt vandaag nog met een spoedadvies over het vaccin.

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Een vaccinatielocatie in Schiedam om precies te zijn. Begin februari werd sporthal Groenoord officieel door burgemeester Cor Lamers geopend als vaccinatielocatie en een ruime twee maanden later wordt op donderdag 8 april de eerste prik gezet.

Het gebrek aan gezette prikken de afgelopen weken heeft alles te maken met de levering van vaccins: Schiedam kreeg simpelweg geen vaccinaties aangeleverd om te kunnen zetten.

Burgemeester Cor Lamers geeft een bloemetje aan de inwoner die de eerste prik kreeg (Foto: Leon Verzijde)

9:45 Minder ongevallen, maar nog een hoop wandelaars en fietsers gewond

In het coronajaar 2020 zijn er minder verkeersongevallen gemeld, volgens de NOS. Het aantal slachtoffers van verkeersongelukken daalde minder sterk. Het aantal ongevallen daalde met twintig procent van 100 duizend in 2019 naar 80 duizend in 2020. In 2019 vielen er bij die ongelukken nog 21 duizend slachtoffers, afgelopen jaar waren dat er 19 duizend. Volgens schattingen van de politie zijn er zo'n 500 mensen in het verkeer overleden.

9:35 Maxima test ademtest bij chemisch bedrijf

Iedere werknemer van het petrochemiebedrijf Huntsman Holland wordt om de 48 uur getest op corona. Niet met een wattenstaaf in de neus en keel, maar aan de hand van adem. Koningin Máxima bezocht tijdens een werkbezoek de snelteststraten in de Botlek om te zien hoe de ademtest werkt.

Een van de werknemers die zich geregeld heeft laten testen is Jos Videler. Hij is engineer bij het chemisch bedrijf: "Om een uitbraak van corona te voorkomen testen wij al sinds vorig jaar al het personeel.

9:30 Door de fieldlabs kunnen we weer naar concerten, musea en voetbalwedstrijden

Wie kijkt er niet uit naar een concert, museumbezoek of het bezoeken van een voetbalwedstrijd in een stadion. Het gaat deze maand echt gebeuren tijdens een serie testevenementen. Om een testevenement te bezoeken moeten bezoekers zich vooraf aanmelden en laten testen.

Bij De Kroepoekfabriek in Vlaardingen mogen 30 mensen bij een concert aanwezig zijn. Hoewel het aantal beperkt is, kunnen ze niet wachten om weer gasten te verwelkomen. "Het is passen en meten, zelfs voor deze zaal, maar we gaan er een mooi programma van maken. We hebben er zin in", zegt programmeur Elroy Timmermans. De concerten vinden plaats op 22, 23 en 24 april.

