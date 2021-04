Voetbalclub VVGZ veilt unieke shirts voor ongeneeslijk zieke Fred Zwang

Het Barcelona-shirt van Frenkie de Jong met handtekeningen van alle spelers, inclusief Lionel Messi. Het tenue van Krasnodar met de naam van oud-Feyenoorder Tonny Vilhena in het Russisch op de rug. Of een gedragen en deels gescheurd shirt van Bruno Martins Indi uit zijn tijd bij Stoke City. Het zijn zomaar drie voorbeelden van de vele unieke voetbalshirts en attributen die via voetbalclub VVGZ te koop zijn.

De unieke veiling loopt online, via de website www.vvgzinactie.nl, tot en met 1 mei. Daarna wordt de actie afgesloten met een livestream-programma. Initiatiefnemer Coen Scheurwater had eigenlijk een benefietwedstrijd voor Fred Zwang op poten willen zetten, maar dit was niet haalbaar. "Dat was op ons complex niet te doen, het zou onze pet te boven gaan. Bovendien was het met de huidige coronamaatregelen sowieso niet mogelijk. Maar de contacten met spelers, zoals Ron Vlaar, waren er wel. Toen kwamen we uit op dit idee. Iedereen gebruikte zijn netwerk en contacten om aan zoveel mogelijk unieke shirts te komen."

Ook Ron Vlaar helpt mee met de shirtveiling voor Fred Zwang (Foto: Coen Scheurwater)

Fred Zwang is al tientallen jaren nauw verbonden aan de amateurclub in Zwijndrecht. De voormalig verzorger van Feyenoord is geliefd in heel de voetbalwereld, blijkt wel uit alle mensen die een helpende hand bieden bij deze actie. Én bij een actie van zijn broer Jan Willem, die eerder met een inzamelingsactie al 26.000 euro ophaalde voor het KWF.

Coen Scheurwater over de veiling voor Fred Zwang

"Ik vond meteen dat we voor die man iets terug moesten doen," vertelt Coen op Radio Rijnmond. "Hij stond 24 jaar lang zelf klaar voor iedereen, ook bij VVGZ. Hij heeft zelf vroeger bij ons gespeeld en zijn zoons zijn nu lid van de A-selectie. Soms sprong hij daardoor nog bij bijzondere blessuregevallen. Dit is het minste wat wij kunnen doen."

De shirts die door VVGZ geveild worden voor Fred Zwang (Foto: Coen Scheurwater)

Twee jaar geleden had VVGZ geen verzorger beschikbaar toen het eerste elftal op een trainingskamp naar Spanje ging. Zwang bood toen aan om zelf mee te reizen. Op eigen kosten. Dat is tekenend voor het karakter van Zwang. Ook nu. De familie wil zelf geen geld van de actie. Fred Zwang heeft drie goede doelen gekozen: het hersentumorcentrum Erasmus MC, Support Casper en Roparunteam Albert Schweitzer ziekenhuis.