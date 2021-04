Oud-spits Van Loen kritisch op de huidige aanvallers van Feyenoord: 'Dat is de pech van Feyenoord dit seizoen'

John van Loen. In 1994 besliste hij de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC. Feyenoord stond 1-0 voor, het was spannend. Een kwartier voor tijd kwam Van Loen erin. Uit een voorzet van Regi Blinker kopt Van Loen even later de beslissende 2-0 in de bovenhoek. Een doelpunt zoals hij er eerder één maakte in een bekerfinale van FC Utrecht, in 1985 tegen Helmond Sport.

Zondag staat de eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord op het programma. Het zijn de twee clubs waar Van Loen de warmste gevoelens bij heeft. Met een lichte voorkeur voor FC Utrecht. Al speelt dat geen doorslaggevende rol in zijn prognose voor komende zondag, zegt hij. "Utrecht gaat winnen. Sorry. Ze spelen altijd goed tegen Feyenoord en Feyenoord is niet in goede doen."

Het is het affiche van de bekerfinale van vorig seizoen, die nooit gespeeld is. In Spanje werd deze week de finale van 2020 alsnog gespeeld, in Nederland ging er eerder al een definitieve streep door. "Ik zag hoe die trainer van Real Sociedad dat vierde, prachtig. Maar in Nederland is het afgelast. Ik vind het een grote schande. Nu spelen we ook voor nul mensen. Het blijft heel vreemd van de KNVB."

Feyenoord heeft geen goede spits, dat breekt ze op

In zijn analyse over het huidige Feyenoord kijkt Van Loen, niet verrassend, vooral naar de aanvalslinie. Hij denkt dat Dick Advocaat het maximale uit Feyenoord perst maar de pech heeft dat er geen goede centrumspits is. "Niets ten nadele van Linssen, die pikt zijn goaltjes mee, dat is knap. Maar Linssen is geen balvaste spits en heeft geen snelheid. Alleen Berghuis is gevaarlijk in de voorhoede bij Feyenoord. En als je die neutraliseert, dan ben je al een heel eind."

Ook over de drie echte spitsen van Feyenoord is Van Loen verre van lovend. "Pratto is weggegooid geld. Zo'n speler kun je ook in de Keuken Kampioen Divisie vinden. Bozenik heeft het niet, afgelopen weekend ook niet. Ik zie dan nog liever Jorgensen spelen. Ik zie hem het liefst als diepe spits, balvast en van daaruit verder voetballen. Maar hij laat het al jaren niet zien, onbegrijpelijk. Al zie ik hem natuurlijk niet dagelijks op het trainingsveld."



Zelf is Van Loen nog altijd op vele fronten actief in de voetballerij. Hij traint derdeklasser VVZ'49 in Soest en het VVCS team, van contractloze spelers. Hij schrijft columns voor het Algemeen Dagblad en een magazine voor ex-internationals. Hij geeft cijfers voor het spelersklassement van De Telegraaf en is spelersbegeleider.

Liefde voor Feyenoord gaat nooit weg

John van Loen won niet alleen de beker met Feyenoord in 1994. Een jaar eerder werd hij natuurlijk landskampioen. "Dat was echt een hele mooie tijd. Kampioen van Nederland wordt je niet zomaar. En die wedstrijd in Groningen... Ik zie het nog zo voor me. Het stadion zat vol met Feyenoorders. Volgens mij hadden ze alle kaarten opgekocht van Groningers. Wij gingen na de wedstrijd met het vliegtuig terug naar Rotterdam. Ik had iets teveel gedronken, maar ik weet nog alles. Ik krijg nog kippenvel van de balkonscène."

Door zijn succesvolle periode in Rotterdam is ook zijn zoon besmet geraakt met het Feyenoord-virus. "Ja, mijn zoon is ook voor Feyenoord. Hij spoort niet, haha. Of het nu goed gaat, of slecht gaat, alles blijft om Feyenoord draaien. Het zijn de beste supporters van Nederland. Vroeger zat het stadion niet vol, nu wel. Ook al is het slecht, het stadion zit vol."