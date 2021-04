Rotterdam wil Tourstart in 2024 of 2025

De gemeentes Rotterdamen Den Haag willen de Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025 organiseren. De ambitie is om de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden, gevolgd door een etappe met start in Rotterdam en aankomst in Den Haag.

Als het lukt wordt het de tweede Grand Départ voor Rotterdam na de geslaagde Tourstart van 2010. De beelden van de stad gingen destijds de wereld over en bereikten 17 miljoen tv-kijkers. Ook Radio en TV Rijnmond pakten destijds natuurlijk uit met het wielerspektakel.

Ook Den Haag heeft ervaring met de Grand Départ: in 1973 startte de Ronde van Frankrijk op de boulevard van Scheveningen en won Joop Zoetemelk de proloog. Een dag later was de start op Scheveningen en de finish in Rotterdam.

Sportwethouder Sven de Langen hoeft niet lang na te denken over de ambitie om de Tourstart weer naar Rotterdam te halen. “Topsport inspireert mensen en je kunt er veel van leren. Het is een mooie afspiegeling van het leven: met pieken en dalen, al zijn die voor iedereen anders. Net als de ambities. Topsport stimuleert kinderen om zelf te gaan sporten, hun helden na te doen en hun dromen na te leven. Daarom is er in het programma rond de Grand Départ ook veel aandacht voor het betrekken van scholen.”