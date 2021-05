Zelfkritische Cost vertrekt naar Amerika en geeft Feyenoord advies: 'Meer transparantie richting supporters kan negatief sentiment weghalen'

"Dit ga ik wel missen", zegt Rick Cost als hij vanaf de tribune van De Kuip over het perfecte veld staart. "Ik ben in veel stadions geweest. Boca Juniors, echt indrukwekkend. Maar hier is de sfeer óók uniek. Dat ga ik niet zo snel meer tegenkomen." We spreken Cost twee maanden geleden al over zijn aanstaande avontuur in Amerika, maar omdat zijn visum lange tijd niet rond was, vraagt hij om nog even te wachten met het publiceren van het interview. Uiteindelijk tot een dag na de gewonnen play-off finale tegen FC Utrecht.

Zijn opvolger in De Kuip wordt Ruben Peeters, die overkomt van het Belgische Racing Genk. Daar werkte de 29-jarige Peeters als fysieke coach.

Allermooiste op aarde

Rick Cost zit op zijn werkkamer in Den Haag als hij in november een bericht krijgt dat US Soccer - de Amerikaanse voetbalbond - een director of high performance zoekt. Of het iets voor hem is. Al meerdere malen heeft Cost aangegeven dolgraag ooit in Amerika te willen werken.

"Dat is op datagebied het allermooiste wat er op aarde is. In de NBA gebeuren bijvoorbeeld dingen waar wij alleen van kunnen dromen", zei hij ruim een halfjaar geleden in een eerder interview met Rijnmond.

Earnest Stewart, de technisch directeur van US Soccer, vraagt of Cost z’n CV kan opsturen. Een reactie blijft uit. Tot in december het eerste gesprek plaatsvindt, omdat de in Veghel geboren Amerikaan alle kandidaten uit de USA ongeschikt vindt om de vacature in te vullen.

American Dream

Dan gaat het snel. Zowel Cost als de Amerikaanse voetbalbond raakt steeds enthousiaster. In februari tekent het hoofd performance van Feyenoord een contract voor onbepaalde tijd. Net als in Rotterdam wordt hij verantwoordelijk wat voor alles met wat bewegen heeft te maken en ook de medische zaken zullen onder de 40-jarige Hagenaar vallen.

Zo'n drie maanden later wordt er nog altijd gewacht op een visum, maar verder staat niks Cost in de weg om zijn langgekoesterde American dream te verwezenlijken. Deze zomer verhuist hij naar Chicago, vermoedelijk met zijn vrouw en drie kinderen van acht, zes en vier jaar.

"Als je het hebt over professionaliteit en sportbeleving is Amerika de absolute top", zegt Cost, die als opdracht heeft gekregen om één lijn te creëren qua performance voor de nationale heren- en damesteams.

"Hoe US Soccer met performance en data omgaat trekt mij enorm. En soccer is daar echt nog een beginnende sport. Er liggen zoveel kansen. We hebben ook echt al veel mooie gesprekken gevoerd hoe voetbal de meest vooraanstaande sport in Amerika moet worden. En Amerika is echt het beloofde land qua data-analyse. Kijk hoe ze daarmee omgaan in bijvoorbeeld de NBA en NFL. Dat sentiment heeft ook een klein beetje meegespeeld."

Gelijk van Advocaat

Zo krijgt Dick Advocaat gelijk. In ons eerdere verhaal over Cost voorspelde de trainer van Feyenoord al dat het hoofd performance binnen afzienbare tijd naar het buitenland zou vertrekken. 'Die jongen wordt manager in Engeland', sprak de trainer lovend. Er waren inderdaad ook clubs uit de Premier League geïnteresseerd, maar het wordt dus Amerika. En niet meer op het veld, maar meer vanaf kantoor.

Een bewuste keuze, want na twintig jaar vrijwel dagelijks op een handbal-, hockey- of voetbalveld is Cost toe aan een volgende stap. "Het wordt meer bureauwerk. Andere mensen neerzetten en begeleiden in de praktijk. Al sluit ik niet uit dat ik ook soms met de voeten in de klei zal staan."

Tijdens de voorbereiding van de nationale mannen- en vrouwenhockeyploegen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro solliciteerde Cost vijf jaar geleden bij Feyenoord. Met zijn komst ging eerst de jeugd op Varkenoord vaker werken volgens moderne strategieën, waarbij meer aandacht was voor data. Trainingen werden afgestemd op de belastbaarheid van de spelers.

Sinds anderhalf jaar is Cost ook verantwoordelijk voor de fitheid van het eerste elftal. Lange tijd ging het goed, tot afgelopen oktober. Feyenoord kreeg te maken met een enorme blessuregolf. Justin Bijlow, Leroy Fer, Nicolai Jørgensen, Robert Bozenik en Eric Botteghin raakten in een kort tijdsbestek geblesseerd. In december volgden Orkun Kökcü en João Teixeira.

Wakker liggen van blessures

"Dit had ik nog nooit meegemaakt. Zoveel geblesseerde spelers in zo'n korte tijd", blikt Cost terug. "Door die drie weken lijkt het alsof we het hele seizoen alleen maar geblesseerden hebben gehad. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik heb er wel wakker van gelegen. Tot drie uur in de nacht heb ik analyses gemaakt wat we anders hadden moeten doen. En van sommige jongens wisten we dat zij een grotere kans op blessures zouden hebben."

Cost wil niet diep ingaan op individuele gevallen, maar spelers als Fer, Jørgensen, Bijlow, Van Beek, Teixeira en Conteh beschikten voorafgaand aan dit seizoen al over een rijk gevuld medisch dossier. Toch wil hij zich daar niet achter verschuilen.

"Uiteindelijk kan je overal wat aan doen. We hebben een spierblessure gehad, waarvan ik achteraf dacht dat de trainingsweek niet in balans was. We hadden beter rekening moeten houden met de volumes die we draaiden. Maar in al die dubbele weken met meerdere wedstrijden hebben we eigenlijk geen blessures gehad. En al helemaal geen spierblessures. De vraag is of je alles kan tegenhouden dat gebeurt? Dat denk ik niet. Maar je kan wel scherp zijn op alles. Ik denk dat we in die drie weken af en toe wat scherper hadden kunnen zijn."

Binnen Feyenoord wordt ook gemeten hoe goed de spelers slapen. Minder slaap leidt tot een lagere reactiesnelheid en daarmee een hogere kans op blessures. Niet voor iedere speler van Feyenoord is een goede nachtrust vanzelfsprekend. Cost: "Wij vragen de selectie naar hun slaapkwaliteit en daarin zien we regelmatig dat jongens moeite hebben met slapen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: topsport, stress, veel reizen en privézaken kunnen allemaal van invloed zijn. Zonder op specifieke namen in te gaan hebben we inderdaad het vermoeden dat dit heeft geleid tot blessures."

Negatieve sentiment

Ondanks de blessures blijft Feyenoord in de competitie tot 20 december ongeslagen. Ook al valt het spel niet altijd mee en zijn de resultaten in de Europa League teleurstellend somt Cost ook een aantal positieve punten op. Het krachttrainingsprogramma, de samenwerking met de medische staf en de onderlinge sfeer in die periode bijvoorbeeld.

Cost: "Maar waar ik vaak tegenaan loop is het negatieve sentiment dat over deze club hangt. Ik heb wel eens nagedacht om met twee of drie supporters te zitten en hen te vragen wat zij van ons willen horen. Geven wij te weinig informatie? Is het een idee om wekelijks een round-up te geven over bepaalde zaken? Denk aan jongens hoe spelers uit interlandperiodes komen of hoe het met de jongens in hun revalidatie gaat."

"Zo is er ook die documentaire gemaakt over Luis Sinisterra. Daarin zag je hoe waanzinnig Leigh Egger en Stijn Vandenbroucke met hem aan de slag zijn gegaan. Dat zie je bij andere clubs niet. Om terug te komen op dat negatieve sentiment: wellicht wordt er teveel verwacht en geven wij te weinig. Misschien is dat niet in balans en moeten wij dichter bij de supporters komen."

Door transparanter te zijn hoopt Cost op meer begrip van de achterban. Volgens hem zijn er over het hele seizoen bij Feyenoord niet meer blessures dan bij andere clubs. "Het wordt alleen breder uitgemeten, omdat Feyenoord een gigantische club is. En dat maakt het ook mooi. Wij waren bij AZ en als je een week later hier het veld opstapt, zie je het verschil. AZ is een mooie club, maar het is wel kleiner. In fysiek opzicht, maar ook qua betrokkenheid van de supporters."

#CostOut

Dat die betrokkenheid ook een keerzijde kent, heeft Cost tijdens de blessuregolf in oktober ervaren. Op Twitter en supporterssites las hij geregeld #CostOut en via zijn eigen social media ontving hij meerdere verwensingen met daarin de meest uiteenlopende ziektes. Een situatie die ondenkbaar is in bijvoorbeeld de hockeywereld.

"Dat doet soms wel pijn", reageert Cost openlijk. "Ik heb mijzelf dat wel aangetrokken. Los van het feit dat mensen zulke dingen schrijven, trek je het ook aan als de resultaten tegenvallen. Wie mij kent, weet dat ik heel kritisch ben op m'n eigen werk. Je hebt niet overal invloed op, maar bij elke fout probeer ik het direct op te lossen om ervoor te zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Het heeft mij wel geraakt."

Feyenoord stak nek uit

Terwijl Cost aanbiedt om na het interview het statief van de camera het stadion uit te dragen, vertelt hij dat je pas echt ervaart hoe groot Feyenoord is als je er werkt. "Iedereen in m'n omgeving leeft ontzettend mee. Ook bijvoorbeeld het personeel in de supermarkt. Wekelijks word ik wel gevraagd hoe het bij Feyenoord is. Echt, deze club is zo ontzettend groot. Feyenoord heeft mij heel veel gebracht. Zij hebben hun nek uitgestoken om iemand uit andere sporten in het voetbal te plaatsen. Dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Zeker niet in Nederland, wel in het buitenland. In de Premier League komen veel physical coaches uit het rugby. Steeds meer mensen met een wetenschappelijke achtergrond duiken het voetbal in. En ik ben Feyenoord dankbaar dat zij een van de eerste clubs in Nederland zijn, die het aangedurfd hebben."