Een stortvloed aan reacties op sluiting geliefde kledingwinkel Black Widow: de mooiste herinneringen op een rij

Wij kozen de mooiste, leukste, grappigste en meest bijzondere reacties uit van regiogenoten die reageerden op Instagram, Facebook en Twitter.

Ed uit Rozeburg

"In de jaren 80 kwamen wij voor het eerst bij Black Widow. Wij waren toen al 40-plussers. We hebben er jaren lang kleding laten maken of kochten kleding of materiaal om het zelf te doen. Het was altijd een plek waar je je thuis voelde en iedereen die daar werkte je ook thuis lieten voelen. Ook stond er een naaimachine in de winkel en kon je meekijken, terwijl leuke meiden je te woord stonden. Het gaat jullie allemaal goed en geniet nu nog voor het te laat is."

Marije uit Rotterdam

"Oké, mijn hart breekt. Ik kwam altijd met alle liefde even kijken en wat kleins meenemen. Ik paste de kleding meestal niet, maar ik heb een goede collectie oorbellen en armbanden liggen. Het pand zelf was al een plaatje. Het was misschien wel het mooiste pand van de stad. Ik hoop dat ze het niet overschilderen en dat er geen yuppentent in komt."

De armband van Marije (Foto: Marije)

Sascha uit Stellendam

"Veel geweest, ook met mijn kinderen die graag bepaalde broeken wilden en dan uitkwamen op driekwarters. Als we dan gingen winkelen moest ook deze fijne winkel worden bezocht, anders waren we niet in Rotterdam geweest. Bedankt voor de fijne tijd!"

Driekwart broeken van Black Widow (Foto: Sascha)

Sandra uit Maassluis

"Het was vaste prik als ik vroeger de stad inging. Ooit heb ik heel lang gespaard voor een paar mooie schoenen met prachtige gespen in mijn New wave-periode. Mijn moeder heb ik een keer meegesleept, omdat ik niet alleen een neuspiercing durfde te schieten. Ik vond het best spannend om haar mee te nemen naar mijn wereld. Maar eenmaal daar vergaapte ze zich aan al die prachtige jurken en zei ze braaf niets over de muziek. Later ben ik er weer met mijn kinderen geweest. Ik sleepte sowieso iedereen die ik kende Black Widow in."

Dominique uit Maassluis

"Als tiener ging ik elke maand, zodra m’n centen binnen waren, gelijk naar Black Widow. Voor kleding, sieraden, zelfs mijn neuspiercing is daar geschoten. Geweldige herinneringen aan die zaak. En ik heb nog steeds de gothic trouwjurk waar ik als 17-jarige hopeloos verliefd op werd."

Coby uit Rotterdam

"Heb er hele gerse laarzen gekocht zo’n 16 jaar geleden. Ik heb ze nog steeds. Jammer dat ze dichtgaan."

Gerse zwarte laarzen van Black Widow (Foto: Coby)

Bianca uit Dordrecht

"Ik heb daar meerdere dingen laten maken, zoals mijn droomjas. Een lange, zwarte cape van fluweel met paarse satijnen voering en een binnenzakje voor mijn telefoontje. Daar had ik lang voor gespaard. Ook heb ik er een mooie, zwarte rok gekocht (die ik nog steeds heb) en een zwart topje die ik aan een vriendin heb weggegeven. En een apart jurkje met doorzichtige achterkant in verband met de tattoo op mijn rug."

Bianca met haar zwart fluwele cape (Foto: Bianca)

Karin uit Schiedam

"Oh, dit is toch zonde. Dit was de winkel die mij leerde mijzelf te kunnen zijn op de middelbare school. Hier vond ik wat ik wilde dragen om te laten zien wie ik was (lang geleden). Prachtige mensen en altijd zo aardig! Wat een gemis in dit Rotterdamse straatbeeld."

Einde aan tijdperk Black Widow

Black Widow was veel meer dan een kledingwinkel. Het was 39 jaar lang een plek waar jongeren samenkwamen, zichzelf konden en mochten zijn en een vrijplaats voor als ze nergens anders konden aankloppen. Maar afgelopen zaterdag sloot eigenaar Gerard Roijackers (70) definitief de deuren van de winkel, het was tijd voor iets anders. Hij en oprichtster Carrie Jansen (66) kijken terug, op de kledingwinkel die hun beiden aan het hart gaat. Lees het hele verhaal hier.