Nog 7 weken tot de opening van vakantiepark Molenwaard: 'Het begint al wat te worden!'

In de bouwkeet kijkt eigenaar Michael van Hoorne naar de bouwtekeningen. Het bouwen van een vakantiepark met 130 tenten en chalets is een hele operatie. "Alles wordt aangepakt: van de riolering tot de elektriciteit. Maar we gaan ook aan de slag met een restaurant en andere faciliteiten." Het vakantiepark wordt gebouwd in de stijl van avonturenboerderij Molenwaard. Het pretpark in Groot-Ammers waar je al spelenderwijs het 'landleven op de boerderij' kunt ontdekken.

Tekst gaat verder na de reportage over vakantiepark Molenwaard

De kinderen die met hun ouders logeren op het vakantiepark kunnen straks hun 'polderpaspoort' halen, waarbij ze stempels krijgen bij de familie Bons als ze op de foto gaan met een van de prijskoeien, maar ook punten scoren als ze op ontdekking gaan in de kaasboerderij van de familie Kuiper. "Het is ongelooflijk belangrijk om samen te werken met de omgeving. Mensen zijn hier ontzettend gastvrij. Ik hoop dat we met elkaar gaan voelen dat de Alblasserwaard ontzettend veel te bieden heeft!"

Volgens Van Hoorne ligt de bouw op schema en kunnen ze op 28 mei de deuren openen. De echte feestelijke opening zal in juni plaatsvinden i.v.m. de huidige coronamaatregelen.