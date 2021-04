Veertig zorgmedewerkers naar Curaçao om ziekenhuispersoneel te helpen bij de behandeling van coronapatiënten

Tineke maakt deel uit van een team van 40 zorgmedewerkers. Aanleiding voor de vlucht is het aantal coronabesmettingen dat op Curaçao de pan uitrijst.

"De opdracht is best nog wel een beetje mistig", zegt Tineke. "Wat we werkelijk gaan aantreffen zie je pas daar." In haar hoofd is de teamleidster van Aafje bezig om prioriteiten te stellen. "Je moet het niet óvernemen. Je gaat het ziekenhuispersoneel hélpen, zodat ze de gelegenheid krijgen om even op adem te komen."

Tineke beseft maar al te goed dat het verblijf van het 40 man sterke zorgteam uit Nederland tijdelijk is. "Als we weggaan, zijn ze weer aan zichzelf overgeleverd." Wat zij achter wil laten is vooral het gevoel dat mensen in deze heftige coronacrisis 'weten dat we even naast hen hebben gestaan'.

Nederlandse verpleegkundigen en artsen helpen op Curaçao bij de grote toevoer van coronapatiënten in het ziekenhuis, maar ook bij het versnellen van het vaccinatietempo. Tineke Visser: "Ze zijn logistiek nog niet in staat om dat goed te organiseren terwijl de bewoners van het eiland heel graag gevaccineerd willen worden. Dat is een grote opdracht.,"

Ook Laurent Favié (36) sluit aan bij de speciale vlucht van zorgmedewerkers naar Curacao. Hij is één van de ruim dertig ziekenhuisapothekers in het rotterdamse Erasmus MC. Het team van de collega's uit Curacao bestaat uit drie man. Laurent heeft de toenemende coronabesmettingen op Curacao gevolgd, maar 'vanuit het nieuws. Niet met specifieke aandacht.' Af en toe kreeg hij een update van collega's die al naar het eiland waren geweest, maar de snelle verslechtering waar nu sprake van is heeft Laurent niet zien aankomen. "Het geeft nog meer het gevoel dat ik daar een nuttige bijdrage kan gaan leveren", zegt de ziekenhuisapotheker.

Laurent Favié. (Foto: Rijnmond)

Ook in Nederland zijn te weinig handen aan het bed bij coronapatiënten en baart het aantal ziekmeldingen onder zorgpersoneel grote zorgen. Toch kan Laurent zijn reis naar Curaçao goed verantwoorden. "Al maandenlang is het hier ook kritiek, maar ik denk dat de situatie daar nu nog wat nijpender is. Ik denk dat we ook wel een morele verplichting hebben om ons in te zetten voor de mensen op Curaçao."