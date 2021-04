Motie van afkeuring richting Aboutaleb na 'boterzachte aanpak' rond racistische appjes Rotterdamse agenten

Denk en Nida in de Rotterdamse gemeenteraad hebben donderdag een motie van afkeuring ingediend tegen burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke. Beide partijen vinden de aanpak van de burgemeester in de zaak van de racistische appjes van Rotterdamse agenten te slap. Stephan van Baarle, fractievoorzitter van Denk, zegt dat de aanpak van Aboutaleb het vertrouwen van veel Rotterdammers in de burgemeester ondermijnt.

"Wat mij betreft is het aan de burgemeester om helder uitleg te geven over zijn positie en waarom hij nu deze aanpak kiest", aldus Van Baarle. "Hij zegt in veel situaties: ik zoek de randen op, ik schuw een harde aanpak niet. Maar nu is zijn aanpak boterzacht."

Ercan Büyükçifçi (Nida) vult aan: "De burgemeester en politieleiding van een stad waar de meerderheid van de bevolking inmiddels bestaat uit uit diverse etnische minderheidsgroepen, kiezen ervoor om hard te zijn tegen burgers die de wet overtreden. Maar ze zijn ondertussen nog onvoldoende bereid korte metten te maken met politieracisme."



'Er is niets verzacht'

Aboutaleb zelf zegt in een reactie dat de gedane constateringen in deze motie rammelen. "De constatering dat de burgemeester doet alsof hij niet over de positie van de desbetreffende agenten gaat. Dat ligt niet mij bij, vroeger wel. De politiechef en ik hebben ons ook in de meest sterke bewoordingen uitgelaten over wat er is gebeurd. Net als de gemeenteraad. Er is niets verzacht." Aboutaleb laat verder weten dat het juridisch ook helemaal niet kan dat de politiechef zo'n motie van afkeuring krijgt.

Aboutaleb werd donderdag door Nida en Denk opnieuw gevraagd naar waarom hij eerst zei dat voor de betreffende agenten geen plek meer zou zijn als er maar iets van het verhaal zou kloppen. Later wijzigde Aboutaleb zijn standpunt en vond hij dat ze een tweede kans verdienen.

Klokkenluider

De burgemeester zei dat hij zijn standpunt wijzigde na gesprekken met de lokale- en landelijke politieleiding, maar ook na een onderhoud met de agent die uit de Whatsapp-groep stapte en de zaak bij de leiding aankaartte. Aboutaleb heeft deze klokkenluider gevraagd of hij vindt dat zijn collega’s racisten zijn. Dat was volgens deze agent niet zo. Hij vond wel dat de opmerkingen veel te ver gingen. De agent antwoordde ook dat hij denkt dat dit gebeurd is na hevige emoties na de moord op Hümeyra en de aanslag op de tram in Utrecht.

Het klopt volgens de burgemeester niet dat de klokkenluider uiteindelijk is weggepest. In een persoonlijk gesprek heeft hij bij Aboutaleb aangegeven zelf ergens anders heen gegaan te zijn.

Donderdagavond werd al bekend dat de Rotterdamse agenten die zich in een WhatsApp-groep racistisch uitlieten worden overgeplaatst en niet langer in Delfshaven werken. "Uit alle gesprekken die zijn gevoerd in het district en de ervaringen die de wijkagenten hebben opgehaald in de wijken, blijkt dat het draagvlak voor deze collega’s dusdanig is afgenomen", schreef de politie.

De motie werd uiteindelijk verworpen, met vijf stemmen voor en 37 tegen. Veel partijen vinden dat de motie te ver gaat. Alle partijen betreuren de situatie, maar zien ook dat er gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak bestrijding racisme en discriminatie.



Externe commissie

In de gemeenteraad was ook donderdag weer te horen dat er veel gedaan moet worden om het racisme en discriminatie bij de politie aan te pakken. D66 stelde samen met de collega's van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad voor, om een externe commissie van deskundigen uit de wetenschap en de anti-discriminatiebeweging de landelijke politie te laten adviseren bij de aanpak van discriminatie. D66-raadslid Nadia Arsieni: "De Rotterdamse politie-eenheid moet hierin een voortrekkersrol oppakken voor het hele land." Het voorstel wordt later donderdagavond in stemming gebracht en wordt gesteund door een meerderheid van de raad.

De commissie moet zich buigen over klachten van discriminatie en racisme, sancties tegen agenten en het diversiteitsbeleid van de politie. "Het probleem bij de politie is groter dan die appgroep", zegt Arsieni. "Het is geen incident, maar er is een patroon."

Eerder vroeg ook de PvdA in de raad al om een onafhankelijke tuchtrechter voortaan naar dit soort overtredingen van agenten te laten kijken. Nu wordt dat onderzoek nog door de politieleiding gedaan. Met een tuchtrechter wordt het volgens de PvdA onafhankelijk en ook veel inzichtelijker voor de burgers.