Agenten van racistische appjes overgeplaatst na 'afgenomen draagvlak bij collega's en in de wijk'

De Rotterdamse agenten die zich in een WhatsApp-groep racistisch uitlieten worden overgeplaatst en werken niet langer in Delfshaven. "Uit alle gesprekken die zijn gevoerd in het district en de ervaringen die de wijkagenten hebben opgehaald in de wijken, blijkt dat het draagvlak voor deze collega’s dusdanig is afgenomen", schrijft de politie.

Die concludeert dat het voor 'de rust en het herstellen van het vertrouwen in de buurt' beter is als de agenten buiten Delfshaven aan de slag gaan. Waar de agenten nu terecht komen is nog niet bekend, sinds maandag werken ze in ieder geval niet meer in Delfshaven.

De agenten van politiebureau Marconiplein zouden twee jaar geleden in een groepsapp termen gebruikt hebben als 'kankervolk', 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen'. Dat gebeurde nadat een filmpje van een mishandeling van een 15-jarige jongen, door donkere leeftijdsgenoten in Spijkenisse, in de groepsapp werd gedeeld.

Eind maart protesteerden honderden mensen nog bij het politiebureau aan het Marconiplein. Ze eisten het ontslag van vijf betrokken agenten.

Kort na die demonstratie schreef de NOS een reconstructie over de inhoud van de racistische berichten.

Vorige maand werd verder bekend dat de Rotterdamse agenten ook bijzonder kwetsende uitlatingen hebben gedaan na de moord op de 16-jarige Rotterdamse Hümeyra. Een van de agenten van bureau Marconiplein zou "Weer een Turk minder" hebben geappt in de appgroep.