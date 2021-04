Dordts ziekenhuis slaat alarm: zo'n 500 mensen lopen rond met kanker, maar weten dat niet

“Ik denk dat iedere dokter het wel eens meemaakt en denkt: goh, was nou iets eerder gekomen,” zegt Annemieke Thijssen, Maag-Darm-Lever-arts van het ASz. Alleen al in het Dordtse ziekenhuis missen ze veel mensen die volgens de statistieken een serieuze diagnose hadden moeten horen, namelijk kanker.

Waarschijnlijk ongeveer tussen de 400 en 500 mensen hebben een dergelijke diagnose niet gehad. Dat is bijna twintig procent minder dan een jaar geleden. Goed nieuws, zou je denken. “Ik snap de gedachte, maar dat is dus niet zo", zegt Thijssen, die voorzitter is van de oncologiecommissie van het ziekenhuis. "Op basis van wat we de afgelopen jaren zien en wat er in de rest van het land speelt, weten we dat dit mensen zijn die mogelijk met kanker rondlopen en dat zelf nog niet weten."

En dat is zorgwekkend. Want hoe later een behandeling start, hoe moeilijker het vaak wordt. Het gaat om bijvoorbeeld borstkanker, waarvoor het bevolkingsonderzoek is stilgelegd. Het gaat ook om darmkanker dat met goed onderzoek tijdig kan worden opgespoord. Ook het aantal gevallen mannelijke en vrouwelijke geslachtskanker (bijvoorbeeld baarmoederhalskanker en zaadbalkanker) is angstvallig gedaald.

Er is minder bevolkingsonderzoek, maar ook gaan mensen minder snel naar de huisarts. Mensen zijn bang om de doktoren tot last te zijn in deze drukke tijden of juist bang om corona op te lopen. Thijssen adviseert toch gewoon naar de dokter te gaan.

“Niet aarzelen, we zijn er voor u. De huisarts is er voor u. Meld u bij de huisarts en als we denken dat het nodig is zorgen we ervoor dat er onderzoeken komen en dat u goed geholpen wordt,” wil Thijssen meegeven aan patiënten.