Nog geen tsunami aan containers, maar druk is het wel bij APMT2

De Rotterdamse haven is begonnen met de inhaalslag van containers die vertraagd zijn aangekomen door de blokkade in het Suezkanaal. Woensdagavond is de eerste van bijna zestig verlate schepen aangekomen bij APM Terminals op Maasvlakte II. Het duurt weken voor de haven weer op schema ligt.

De MSC Rifaya arriveerde aan het begin van de avond in de Amaliahaven. Het was het eerste schip dat achter het gedupeerde schip de Ever Given lag, vertelt directeur Jan Buijze van APMT2. "Ze konden de hele blokkade vanaf de brug waarnemen. En door die positie konden ze ook als eerste het Suezkanaal verlaten."

Normaal gesproken had de Rifaya vorige week al in Rotterdam moeten zijn. Het werd een kleine week later omdat het MSC-schip ook nog een dag verloor door de storm begin deze week. Meteen na aankomst is de terminal met lossen begonnen en dit duurt tot zeker vrijdagmiddag. Vijfduizend containers zijn voor Rotterdam bestemd, de rest blijft op het schip en wordt later in andere Europese havens gelost.

Loskade

De lichtblauwe automatische kranen van APMT2 tillen de containers van het schip en plaatsen ze op de loskade. Vanaf daar worden ze naar de stapelrekken afgevoerd en zo snel mogelijk via kleinere schepen naar Europese bestemmingen gebracht. Ook wordt een deel elders opgeslagen en een substantieel ander deel vertrekt met het spoor of trucks naar de klant.

"Eigenlijk zaten we al aan onze capaciteit. Dus als een schema vertraagd is en een flink aantal schepen in een kortere tijd afgehandeld moet worden, dan zal het een paar weken extra druk zijn hier. Maar om nu te spreken over een tsunami van containers? Dat is enigszins overdreven,"" aldus Buijze. Het personeel heeft wel minder pauze, want het is een komen en gaan van schepen.

"In februari hebben we ook drie dagen sneeuw gehad, waardoor er geen container kon worden afgehandeld. Nu lopen we door de blokkade in het Suezkanaal een vertraging van vijf dagen op. Het is altijd een puzzel, maar die lossen we in goed overleg met onze klanten op."

Zorgen om de stacks

Zorgen heeft de directeur wel, over de stacks, de plek waar de containers worden gestapeld. Die stacks mogen niet vol raken. "Want dan moeten we te veel handelingen maken om die containers tevoorschijn te halen. Daarvan gaat je productie omlaag en dat willen we voorkomen."

De terminals hebben daarom hun klanten gevraagd de exportcontainers zo lang mogelijk vast te houden op de plek waar de inhoud geproduceerd wordt of in de container wordt gestopt. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor het lossen van de importcontainers. Ook worden nu twee schepen tegelijk aan de kade afgehandeld: één wordt gelost, de ander wordt gevuld met lading voor het Verre Oosten.

APMT2 verwacht nog zeven schepen uit de file van het Suezkanaal. Nog eens vijftig vertraagde containerschepen doen de andere Rotterdamse terminals aan. APM gaat geen claim indienen om de schade door de vertraging vergoed te krijgen. "Wij worden ook niet door de rederijen geclaimd als we stilliggen door een storm. De scheepvaart is nu eenmaal dynamisch en van jarenlange procedures wordt niemand beter van."