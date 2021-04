Het weer van vandaag: iets zachter en droog

Vandaag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en blijft het droog. Het wordt 10 of 11 graden en er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 4. Vanavond en vannacht is het bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar een graad of 5. De wind gaat uit het noordoosten waaien en is zwak tot matig.