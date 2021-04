Arts Erasmus MC: 'Licht aan het einde van de tunnel, maar te vroeg voor versoepelingen'

Versoepeling van de coronaregels, weer uit eten en op een terrasje zitten, licht aan het einde van de tunnel... het klinkt ons na ruim een jaar crisis als muziek in de oren. "Maar het is nu nog nét te vroeg om de samenleving open te gooien", zegt Robin Peeters, hoofd corona-afdeling in het Erasmus MC.

Terwijl het kabinet overweegt om vanaf 21 april de lockdown te versoepelen, wordt de druk op de ziekenhuizen groter. "In de laatste twee weken zien we dat het aantal patiënten dat wordt opgenomen, steeds toeneemt", zegt Peeters. "Vannacht waren alle bedden in het ziekenhuis bezet. We waren genoodzaakt om vijf patiënten op de spoedeisende hulp te laten overnachten. Dat betekent dus dat we andere behandelingen moeten afzeggen en zijn nu al aan het kijken of we patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen."

Peeters kijkt dan ook met een 'dubbel gevoel' naar het nieuws over de versoepelingen. "Ik snap de maatschappelijke druk op de politiek om mensen hoop te geven, maar we moeten uitkijken dat we het signaal afgeven dat we er al zijn, dat alles weer open kan. Zo is de situatie op dit moment absoluut niet. Ik snak zelf ook naar perspectief, maar we moeten uitkijken dat we niet té snel té grote stappen zetten", waarschuwt hij.

Volgens Peeters moeten we pas versoepelen als de piek van de derde golf achter de rug is. Volgens het RIVM komt die half april. "De voorspellingen van het RIVM zijn altijd heel betrouwbaar, maar het blijven voorspellingen", reageert Peeters. "Het kan zijn dat die pas twee weken later komt als de versoepelingen pas van kracht zijn. Op dit moment zitten we in de stijgende lijn qua besmettingen en ziekenhuisopnamen. Dan is versoepelen niet verstandig."

Peeters benadrukt wel dat er licht is aan het einde van de tunnel. Vaccinatie is volgens hem hét middel om uit de huidige situatie te komen. "We zien nu al dat het aantal 80-plussers dat op de IC belandt, gehalveerd is ten opzichte van november. Dat komt omdat veel mensen in die leeftijdscategorie gevaccineerd zijn. We zijn er dus echt bijna, maar moeten nog even volhouden."