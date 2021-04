Van wethouder in Rotterdam naar volksvertegenwoordiger op het Binnenhof; Barbara Kathmann zit al tien dagen in de Tweede kamer

In de keuken van haar woning in Rotterdam West drinken we een bak koffie. Barbara Kathmann kreeg het blik als bedankje na het havendebat in Amsterdam. “Ja vieze koffie uit de haven van 020. Nog zes schepjes en dan kan ik nieuwe koffie kopen. Het is echte hipster koffie met een blend van noten. Maar ik ben tegen verspilling dus die koffiebus moet leeg”.

Het zet de gezellige toon van het gesprek. De nuchtere ex-wethouder economie van Rotterdam is nu officieel tien volle dagen Tweede Kamerlid. Ze verruilde haar ambt in de havenstad voor de roep van het binnenhof.

“Zo voelde ik het wel. De volksvertegenwoordiger in mij stond op. Zeker in coronatijd en hoe het land er voorstaat, hoe moeilijk mensen het hebben. Denk aan de ondernemers. We hebben een woningcrisis, klimaatcrisis. We staan voor heel veel uitdagingen. Ik heb als wethouder wel ervaren dat die verandering in Den Haag begint.”

Terwijl Kathmann nog geïnstalleerd moest worden als Kamerlid tuimelde buiten de bewindslieden over elkaar. Na het lekken van de “functie elders” kwam de formatie in gevaar. Kathmann zat vanaf het eerste moment op de eerste rij.

“Direct na de installatie begon het debat met de vraag of vertegenwoordigers er vertrouwen in hebben dat de regering niet alles in achterkamertjes beslist. En of onze democratie zijn werk kan doen. Voor ons was dat een duidelijke 'nee'. Dat vertrouwen is er niet.”

Amber Alert

Toch moest ze als Kamerlid ook direct aan de slag tijdens het debat over het afschaffen van het Amber Alert.

“Ja daar schrok ik wel even van. We kennen het alert allemaal juist als een succes. Zo is ook het Amber Alert opgericht. De minister heeft drie jaar geleden nog gezegd:' ik koester het Alert, we hebben het nodig en we gaan er alles aan doen om het overeind te houden'. Ineens moesten we er toch van af. Er is gelukkig nu een petitie gestart op petitie.nl en binnen drie weken moeten de Kamervragen beantwoord zijn. Anders gaan we dit ook nog even in een debat gladstrijken.”

Met haar Rotterdamse kijk en aanpak valt Kathmann niet alleen binnen haar eigen PvdA op. Ook overige leden hebben al kennis gemaakt met haar aanpak. “Ja zeker. Doorpakken.”

Succesvol

Kathmann heeft geen persoonlijke target gesteld voor haar Kamerlidmaatschap. Er is geen schriftje waarin staat wanneer haar aanwezigheid in de Kamer pas succesvol te noemen is.

“Ik heb geen persoonlijke doelen. Zeker niet! Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen weer gaan ervaren dat de politiek er toe doet. Dat Den Haag er toe doet. Nu hebben we daar een hele slechte start mee gemaakt, maar ik geloof echt in verandering en die begint in Den Haag. Ik wil dat ook zo laagdrempelig mogelijk laten zien. Daarnaast heb ik wel onderwerpen die mij naar het hart gaan: Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, maar ook het MKB. Voor het MKB moet er nu een adempauze komen. Die mensen moeten geholpen worden met hun schulden. Zorgen dat we de boel overeind houden. Dan pas ben je een succes.”

Tot slot blikt Kathmann terug op haar tijd in het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam.

Fijne werkomgeving

“Ik mis het stadhuis elke dag. Zeker de mensen die er werken. Want het is zo’n ontzettend fijne werkomgeving. Vooral de bodes die er werken. De chauffeurs. Maar alles in mij zegt dat ik nu op de goede plek zit. Er is een hoop werk aan de winkel. Dus aan de slag.”