Liveblog coronavirus: zorgmedewerkers naar Curaçao, oproep voor teamsporten

11:10 Arts Erasmus MC: 'Licht aan het einde van de tunnel, maar te vroeg voor versoepelingen'

Versoepeling van de coronaregels, weer uit eten en op een terrasje zitten, licht aan het einde van de tunnel... het klinkt ons na ruim een jaar crisis als muziek in de oren. "Maar het is nu nog nét te vroeg om de samenleving open te gooien", zegt Robin Peeters, hoofd corona-afdeling in het Erasmus MC.

Terwijl het kabinet overweegt om vanaf 21 april de lockdown te versoepelen, wordt de druk op de ziekenhuizen groter. "In de laatste twee weken zien we dat het aantal patiënten dat wordt opgenomen, steeds toeneemt", zegt Peeters. "Vannacht waren alle bedden in het ziekenhuis bezet. We waren genoodzaakt om vijf patiënten op de spoedeisende hulp te laten overnachten. Dat betekent dus dat we andere behandelingen moeten afzeggen en zijn nu al aan het kijken of we patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen."

10:37 Diederik Gommers te gast bij Casper van Eijck op Radio Rijnmond

Casper van Eijck is vrijdagavond om 18:00 uur weer met een bekende gast te horen op Radio Rijnmond. De professor dokter, die werkzaam is bij Feyenoord én in het Erasmus MC, ontvangt zijn collega Diederik Gommers. Met het hoofd van de intensive care van het Rotterdamse ziekenhuis praat Van Eijck over het leven en zijn muzikale voorkeur.

Casper van Eijck is sinds dit jaar presentator op Radio Rijnmond. Één keer per maand komt hij met een bekende gast naar de studio in de Lloydstraat. Zo zat vijf weken geleden voormalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tegenover hem.

10:35 KNVB en KNHB vragen kabinet: maak teamsporten weer mogelijk voor iedereen

Voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB vragen de politiek de mogelijkheden voor teamsporten in de buitenlucht te verruimen, schrijft de NOS. Ze willen dat teamtraining voor iedereen weer wordt toegestaan en dat kinderen wedstrijden mogen spelen in de buurt.

Nu mogen alleen mensen tot 27 onbeperkt trainen, vanaf 27 jaar mag het alleen in groepjes van vier en met anderhalve meter afstand. De beide bonden menen echter dat hockey en voetbal in de buitenlucht voor iedereen gewoon veilig zijn.

In een brief noemen ze het schrijnend dat honderdduizenden hockeyers en voetballers al sinds oktober vorig jaar stil staan. "Zij zitten nu helaas al maandenlang thuis, terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid".

De bonden maken zich ook zorgen voor de gevolgen op lange termijn. Clubs komen in problemen, de weerstand tegen ziektes neemt af en de kans op eenzaamheid neemt toe.

10:34 Veertig zorgmedewerkers naar Curaçao om ziekenhuispersoneel te helpen

"Dit had ik niet zien aankomen", zegt Tineke Visser (64) van zorginstelling Aafje. Zaterdagmorgen werd ze gebeld terwijl ze boodschappen aan het doen was, en deze vrijdagmiddag vliegt ze naar Curaçao. Om ziekenhuispersoneel daar de helpende hand te bieden.

Tineke maakt deel uit van een team van 40 zorgmedewerkers. Aanleiding voor de vlucht is het aantal coronabesmettingen dat op Curaçao de pan uitrijst.

"De opdracht is best nog wel een beetje mistig", zegt Tineke. "Wat we werkelijk gaan aantreffen zie je pas daar." In haar hoofd is de teamleidster van Aafje bezig om prioriteiten te stellen. "Je moet het niet óvernemen. Je gaat het ziekenhuispersoneel hélpen, zodat ze de gelegenheid krijgen om even op adem te komen."

