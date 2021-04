Liveblog teruglezen: vaccinatie voor Dick Advocaat, Gommers live op Radio Rijnmond

- Veertig zorgmedewerkers naar Curaçao.

16:30 Feyenoord-trainer Advocaat heeft prik binnen, Sinisterra kampt met naweeën

Feyenoord-trainer Dick Advocaat (73) is deze week gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat vertelde hij vrijdag in de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd bij FC Utrecht komende zondag (12:15 uur). Zijn team kreeg vorige week voor het eerst sinds maanden weer te maken met het virus. De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra en middenvelder Orkun Kökçü raakten besmet. Kökçü is er zondag nog niet bij en de Colombiaan is een twijfelgeval. Volgens zijn trainer heeft hij een 'jasje uitgedaan.'

14:37 Aantal IC-bedden moet omhoog, reguliere zorg wordt verder afgeschaald

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft de regio's gevraagd het aantal IC-bedden te verhogen naar 1550. Nu zijn er nog 1450 IC-bedden.

De afgelopen weken is het aantal coronapatiënten op de IC's aanzienlijk gestegen, zegt LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers. Naar verwachting gaat die stijging de komende weken nog verder, en daarom is er meer capaciteit nodig.

Dit gaat ten koste van de reguliere zorg, die verder afgeschaald moet worden.

De afgelopen week steeg het aantal covid-patiënten op de IC's met gemiddeld 15 per dag. "Dat maakt dat de huidige capaciteit van 1450 bedden, inclusief reservebedden voor traumapatiënten of andere patiënten met een spoedindicatie, niet langer toereikend is", aldus Kuipers.

12:51 De Jonge tegen ziekenhuizen: we gaan echt geen domme dingen doen

De ziekenhuizen kunnen er volgens minister De Jonge op rekenen dat "we in het zicht van de haven geen domme dingen gaan doen". Hij zei dat in reactie op de onrust onder ziekenhuizen over het plan om de terrassen en winkels weer te openen en de avondklok af te schaffen.

De Jonge vindt de noodkreet heel begrijpelijk. "Ze zeggen terecht: weten jullie het wel zeker?" Hij wijst erop dat het plan met versoepelingen nu bij de deskundigen van het OMT ligt en dat hun advies een doorslaggevende rol speelt.

"Ik kan niet vooruit lopen op de besluiten die we dinsdag gaan nemen", zegt De Jonge. Op die dag geven hij en premier Rutte weer een persconferentie over de coronamaatregelen. "Of en welke stappen we kunnen nemen, kunnen we dan pas zeggen."

12:27 De Jonge gaat snel met huisartsen praten over alternatief voor AstraZeneca

Minister de Jonge gaat heel snel met de huisartsen om tafel om een alternatief te bedenken voor 60-minners die nu geen vaccinatie met Astra Zeneca meer krijgen. Hij zegt dat er vooral voor de kwetsbaren in deze groep, zoals mensen met ernstige obesitas of met het Syndroom van Down, heel snel een oplossing moet komen.

Het kan zijn dat deze mensen nu één of twee weken later worden gevaccineerd met een ander middel, zegt hij. Maar verder heeft het besluit van gisteren volgens hem geen grote gevolgen. "We schuiven niet met de planning, we schuiven met groepen." Met andere woorden: het vaccin hoeft niet te worden vernietigd, maar gaat naar de 60-plussers die geen kans hebben op gevaarlijke bijwerkingen.

De Jonge zegt dat de planning door de tegenvaller met AstraZeneca niet verandert: eind mei moeten alle 60-plussers zijn gevaccineerd en begin juli zou iedereen zijn eerste prik gehad moeten hebben.

11:54 RIVM: breed draagvlak voor coronapaspoort

Er lijkt breed draagvlak te zijn voor een in te voeren coronapaspoort, meldt het RIVM. Zeven op de tien deelnemers aan onderzoek van het RIVM en de GGD's zien het zitten om hiermee toegang te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Met een 'paspoort app' zouden zij kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen elkaar vaker bezoeken, maar tegelijk maatregelen nemen om de kans op besmetting te beperken. Het aantal mensen dat zegt in de afgelopen week niet meer dan 1 bezoeker per dag te hebben ontvangen daalde in een week van 81 procent naar 72 procent. Maar ook meer mensen zeggen zich na klachten te laten testen: 63 procent ten opzichte van 51 procent zes weken geleden.

11:49 'Gluurapparatuur' in trek door thuiswerken, vakbonden bezorgd

Als het aan grote werkgevers ligt, is thuiswerken een blijvertje. Waar voorheen fysiek contact mogelijk was op de werkvloer, moeten werkgevers en werknemers het vaker doen met digitaal contact vanuit huis. Daar komt ook digitale controle bij kijken. Dat schrijft de NOS.

Zo neemt volgens softwarevergelijkingswebsite Capterra de vraag vanuit Nederlandse bedrijven naar monitoringssoftware voor medewerkers sinds corona fors toe. De vraag steeg in het eerste kwartaal met 58 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar - vóór corona.

11:10 Arts Erasmus MC: 'Licht aan het einde van de tunnel, maar te vroeg voor versoepelingen'

Versoepeling van de coronaregels, weer uit eten en op een terrasje zitten, licht aan het einde van de tunnel... het klinkt ons na ruim een jaar crisis als muziek in de oren. "Maar het is nu nog nét te vroeg om de samenleving open te gooien", zegt Robin Peeters, hoofd corona-afdeling in het Erasmus MC.

Terwijl het kabinet overweegt om vanaf 21 april de lockdown te versoepelen, wordt de druk op de ziekenhuizen groter. "In de laatste twee weken zien we dat het aantal patiënten dat wordt opgenomen, steeds toeneemt", zegt Peeters. "Vannacht waren alle bedden in het ziekenhuis bezet. We waren genoodzaakt om vijf patiënten op de spoedeisende hulp te laten overnachten. Dat betekent dus dat we andere behandelingen moeten afzeggen en zijn nu al aan het kijken of we patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen."

10:37 Diederik Gommers te gast bij Casper van Eijck op Radio Rijnmond

Casper van Eijck is vrijdagavond om 18:00 uur weer met een bekende gast te horen op Radio Rijnmond. De professor dokter, die werkzaam is bij Feyenoord én in het Erasmus MC, ontvangt zijn collega Diederik Gommers. Met het hoofd van de intensive care van het Rotterdamse ziekenhuis praat Van Eijck over het leven en zijn muzikale voorkeur.

Casper van Eijck is sinds dit jaar presentator op Radio Rijnmond. Één keer per maand komt hij met een bekende gast naar de studio in de Lloydstraat. Zo zat vijf weken geleden voormalig Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tegenover hem.

10:35 KNVB en KNHB vragen kabinet: maak teamsporten weer mogelijk voor iedereen

Voetbalbond KNVB en hockeybond KNHB vragen de politiek de mogelijkheden voor teamsporten in de buitenlucht te verruimen, schrijft de NOS. Ze willen dat teamtraining voor iedereen weer wordt toegestaan en dat kinderen wedstrijden mogen spelen in de buurt.

Nu mogen alleen mensen tot 27 onbeperkt trainen, vanaf 27 jaar mag het alleen in groepjes van vier en met anderhalve meter afstand. De beide bonden menen echter dat hockey en voetbal in de buitenlucht voor iedereen gewoon veilig zijn.

In een brief noemen ze het schrijnend dat honderdduizenden hockeyers en voetballers al sinds oktober vorig jaar stil staan. "Zij zitten nu helaas al maandenlang thuis, terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand. Een teamsport is een effectief middel in de strijd tegen maatschappelijke problemen zoals bewegingsarmoede, overgewicht en eenzaamheid".

De bonden maken zich ook zorgen voor de gevolgen op lange termijn. Clubs komen in problemen, de weerstand tegen ziektes neemt af en de kans op eenzaamheid neemt toe.

10:34 Veertig zorgmedewerkers naar Curaçao om ziekenhuispersoneel te helpen

Veertig zorgmedewerkers naar Curaçao om ziekenhuispersoneel te helpen bij de behandeling van coronapatiënten

"Dit had ik niet zien aankomen", zegt Tineke Visser (64) van zorginstelling Aafje. Zaterdagmorgen werd ze gebeld terwijl ze boodschappen aan het doen was, en deze vrijdagmiddag vliegt ze naar Curaçao. Om ziekenhuispersoneel daar de helpende hand te bieden.

Tineke maakt deel uit van een team van 40 zorgmedewerkers. Aanleiding voor de vlucht is het aantal coronabesmettingen dat op Curaçao de pan uitrijst.

"De opdracht is best nog wel een beetje mistig", zegt Tineke. "Wat we werkelijk gaan aantreffen zie je pas daar." In haar hoofd is de teamleidster van Aafje bezig om prioriteiten te stellen. "Je moet het niet óvernemen. Je gaat het ziekenhuispersoneel hélpen, zodat ze de gelegenheid krijgen om even op adem te komen."

Lees hier het hele verhaal.