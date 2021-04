Evangelisch leider Ridderkerk opnieuw verdacht van ontucht

De 80-jarige Aaldert van E. kreeg in december vorig jaar in hoger beroep 5,5 jaar cel voor seksueel misbruik van drie patiëntes. Van E. was behalve directeur en therapeut ook de religieus leider van de centra de Neshoeve in Ridderkerk en Hoeve Jedidja in Meerkerk.

Volgens het hof had hij op genadeloze wijze misbruik gemaakt van kwetsbare vrouwen. Hij stapte naar de Hoge Raad om zijn straf aan te vechten en is in afwachting daarvan op vrije voeten.





Ondertussen heeft justitie een nieuwe aangifte bekeken die twee jaar geleden is gedaan. Deze vrouw werd eerst behandeld in de Neshoeve en later, toen Aaldert van E. daar was weggestuurd, in zijn nieuwe centrum in Meerkerk. De vrouw zou tussen 2006 en 2014 door de therapeut zijn misbruikt.



De nieuwe zaak zou aanvankelijk maandag in Rotterdam dienen tijdens een inleidende zitting, maar dat is voorlopig uitgesteld omdat het dossier nog niet compleet is.