Podcast Feyenoord: 'Feyenoord mag zich nog niet neerleggen bij spelen van play-offs'

In een nieuwe podcast Feyenoord gaat het over de slotfase van de eredivisie. Voor Feyenoord valt er weinig meer te winnen en lonkt deelname aan een toetje waar niemand op zit te wachten: de play-offs.

Sinclair Bischop acht het realistisch dat Feyenoord blijft staan waar het nu staat en dus play-offs moet spelen. "Ik moet ook nog maar zien of Vitesse niet de bekerfinale wint van Ajax. Iedereen praat daar wel heel makkelijk over. En bovendien moet Feyenoord zelf nog naar Utrecht en komt Ajax nog naar De Kuip. Als je realistisch bent, dan worden het play-offs."



Zijn collega Dennis van Eersel weigert zich daar al bij neer te leggen. "Qua realisme heb je wellicht gelijk, maar een topsporter mag nooit zo denken. Feyenoord moet inderdaad zelf nagenoeg alles winnen om de druk op te voeren. Nu, begin april, lijkt het op play-offs uit te draaien. Maar als het gat over twee weken nog maar één punt is, moet ik toch nog zien hoe Vitesse zich houdt in uitduels bij Fortuna Sittard en Sparta. Maar inderdaad, als Vitesse dit weekend gewoon wint van ADO en Feyenoord morst wéér punten, dan is het wel klaar."

De mannen halen verder herinneringen op aan duels in Utrecht uit het verleden en bespreken of Robert Bozenik in de spits moet blijven staan, of dat Bryan Linssen weer zou moeten terugkeren op die positie.

