Ouddorp krijgt er een Kuip vol zand bij, dit is waarom

De Nederlandse kust verliest onder invloed van water, wind en golven op veel plaatsen voortdurend zand. Ook bij Ouddorp gaat dit ontzettend hard. “De kust heeft de neiging om zichzelf recht te trekken”, vertelt Kim Stelleman van Rijkswaterstaat. “En op alle ‘uitsteeksels’ gaat de erosie extra hard.”

De stranden van Ouddorp worden gezien als de mooiste van Nederland, vooral omdat ze zo breed zijn. “En het is fijn als mensen meer plek hebben om hun handdoekje neer te leggen, maar dat is niet waarom we dit doen”, benadrukt Stelleman. “Het gaat om de veiligheid. Als we dit niet doen slaan op den duur de duinen weg. Dan komen de droge voeten in gevaar.”

Het strand van Ouddorp wordt weer breder gemaakt (Foto: Rijnmond)

Het weer helpt nog niet mee

Het zand dat nu wordt opgespoten komt van de Noordzeebodem uit een zandwingebied zo’n twintig kilometer de Noordzee op. Met sleephopperzuigers wordt het naar Ouddorp gebracht en via lange buizen naar het strand getransporteerd, waar een bulldozer het weer verdeelt.

10 miljoen euro kost deze monsterklus. Het gaat om 4,5 kilometer strand dat wordt verbreed. “Dit gaat zeven dagen per week, dag en nacht door. Als het weer meezit natuurlijk. Want met de weersomstandigheden van de afgelopen week hebben we even niks kunnen doen.”

Rijkswaterstaat hoopt voor 1 juli klaar te zijn.