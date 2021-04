Twaalf jaar cel voor wurgen echtgenote Vanessa (26)

Volgens de rechter in Dordrecht is er geen sprake van doodslag en geen moord, omdat er geen vooropgezet plan was om de vrouw te doden. De W.V. verliet op 25 januari 2020 na de uit de hand gelopen ruzie hun woning aan de Schammenkamp in Rotterdam-Charlois. De kinderen liet hij achter. Ook dat rekent de rechtbank hem aan.

De verdachte heeft tijdens de zitting verklaard dat zijn vrouw hem aanviel en dat hij zich verdedigde. De twee zouden ruzie hebben om mogelijk vreemdgaan van Vanessa. De verdachte eiste haar telefoon te zien waarop het mis ging. Een buurvrouw zag de worsteling op het balkon en hoorde Vanessa gillen.

De verdachte zegt haar alleen in een greep te hebben gehouden en haar niet bewust gewurgd te hebben. Volgens het sectierapport is het duidelijk dat er fors geweld gebruikt en daardoor is het voor rechtbank duidelijk dat Vanessa daardoor is overleden.

De straf is exact zo hoog als de eis van het openbaar ministerie. Die eiste twee weken geleden ook twaalf jaar cel.

