Feyenoord-trainer Dick Advocaat mist Kökçü en Jørgensen, Sinisterra heeft 'flink jasje uitgedaan'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht nog niet beschikken over Orkun Kökçü (corona) en Nicolai Jørgensen (blessure). Of Luis Sinisterra in actie komt is nog maar de vraag. De Colombiaan heeft vanwege corona een ruime week niet getraind. "Hij heeft wel een jasje uitgedaan", aldus Advocaat.