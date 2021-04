Henk Fraser: 'AZ moet er te makkelijk over denken en Sparta moet top zijn'

Met dat duel in het achterhoofd vertrekt Fraser met zijn ploeg zaterdag richting Alkmaar. "AZ moet er te makkelijk over denken en wij moeten top zijn", zegt hij. "Bij Ajax en AZ kan het gevaar van alle kanten komen. In principe zijn die ploegen een maatje of wat te groot. Maar we gaan niet naar Alkmaar om als makke lammetjes geslacht te worden. Dat is niet onze intentie."

Play-offs

Sparta staat elfde in de eredivisie, met nog uitzicht op de play-offs. Echt een thema is dat niet binnen de selectie, zegt Fraser. "Maar wij hebben een relatief rustige uitgangspositie. We willen het maximale halen qua punten, en als het dan iets oplevert is dat prima. Maar ik weet niet of dat reëel is."

Drive

"Maar het moet ons wel een drive geven om zo hoog mogelijk te eindigen met de rust die wij hebben, ten opzichte van clubs die het veel lastiger hebben."

AZ - Sparta begint zaterdag om 20:00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.