Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos: Mijn mooiste overwinning was de genezing van mijn zieke dochtertje

“Ik ben tijdens een wedstrijd met ongeveer 280 kilometer per uur tegen een betonnen muur gevlogen”, vertelt Doornbos, staand voor zijn oude huis in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. “De impact was enorm. De arts zei toen al dat ik wel wat geheugenverlies kon lijden. Nou, daar heeft hij gelijk in gehad. Ik weet bijna niks meer van voor mijn 16e jaar. Dat is gewoon één zwart gat. Die herinneringen zijn weg! Maar het bijzondere is: nu ik hier in mijn oude buurtje sta, schieten me toch wat dingen te binnen. Zo weet ik nog dat ik als kleine jongen, ik zal een jaar of 12 zijn geweest, hier bij het winkelcentrum met een Romeinse kaars gaten brandde in één van de luifels. Totdat oom agent langs kwam rijden. Ik werd opgepakt en moest naar Bureau Halt. Ik mocht kiezen: óf kauwgom krabben in Ahoy óf een strafblad. Ik zei: ‘Doe mij dat strafblad maar’. Maar mijn vader riep: ‘Niks daarvan! Je gaat kauwgom krabben!''

Op de vraag van presentator Sander de Kramer hoeveel geluk hij heeft gehad bij die crash, antwoordt Doorbos. “Ik ben héél goed weggekomen. Een vriend van me verongelukte zelfs. Die kan het niet meer navertellen. Tja, in de sport waar ik voor heb gekozen, speel je met je leven. Wat ik me nog kan herinneren van de crash? Ik weet nog dat ik instuurde en rechtsachter brak er een demper af. In een milliseconde ben je de controle over je auto kwijt. Ik haalde ook precies op het verkeerde moment adem. Ik had een ingeklapte long, een gebroken rib, mijn schouder en paarse vlekken voor mijn ogen. Toen ik wakker werd, zag ik een marshall staan om te kijken of ik nog leefde. Met een brace om mijn nek ben ik naar het ziekenhuis afgevoerd. Ik lag daar in bed en toen kwam er iemand van de organisatie langs met een grote kartonnen cheque. Hij haalde het doek eraf. Kreeg ik 100.000 dollar voor de Klapper van de Week. Terwijl ik nog net kon ademhalen. Dat is Amerika.”

James Bond-scènes naspelen op 10-jarige leeftijd

Zijn passie voor auto’s heeft Doornbos al van kinds af aan. Als 8-jarig jongetje kreeg hij van zijn vader z’n eerste auto. “Een Opeltje Corsa van de sloop”, lacht de voormalige coureur. “Die had mijn vader voor honderd gulden op de kop getikt. Daarmee heb ik leren autorijden. Ik racete in de vakanties op het terrein van mijn vaders bedrijf. Met die auto speelde ik James Bond-scènes na. Dan spoten medewerkers van mijn vader de vloer nat en ging ik proberen om op twee wielen rijden. Na de zomervakantie werd mijn auto altijd met een vorkheftruck op een paar containers weggezet. Totdat één van de jongens een foutje maakte en mijn auto aan de andere kant naar beneden lazerde. Mijn auto was zo plat als een dubbeltje. Ik was in tranen.”

Dan opeens roept de goedlachse Rotterdammer tegen Sander: “Je hebt echt een tof programma! Op elke plek komen steeds meer herinneringen aan vroeger boven. Dit is een soort therapie. Ik krijg flashbacks van dingen die ik me totáál niet meer wist te herinneren.”

In de grindbak

Tenslotte neemt Doornbos de presentator mee naar het Circuit van Zandvoort. “Dit is een belangrijke plek in mijn leven. Dit was het eerste circuit waar ik mijn rondjes ging rijden. Hier heb ik leren racen. Ik heb de hekken gezien en ben in de grindbak beland. Mijn carrière is hier begonnen. Als ik hier sta besef ik wat een gelukkig mens ik ben. Ik ben gezond en heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Wat wil je nog meer?”

Dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, weet Doorbos als geen ander. Bij zijn dochtertje Jada werd op 2-jarige leeftijd een uitgezaaide tumor in haar nier geconstateerd. “Een loodzware periode”, zegt de Rotterdammer. “Ik heb met mijn vrouw Chantal 150 dagen in het ziekenhuis doorgebracht. Onze wereld stond op z’n kop. Alles wat je hebt meegemaakt, alles waarvan je dacht dat het belangrijk was, stelt opeens niets meer voor. Het gaat nog maar om één ding, en dat is de gezondheid van mijn kleine prinses. Ik ben heel diep gegaan. Als sportman en als persoon had ik nog nooit zoiets meegemaakt. Wat mij in die moeilijke periode op de been hield? Ik ging af en toe even naar het circuit toe om een positieve mindset te krijgen. Zo hield ik mijn vechtlust. En die positieve energie nam ik dan mee naar mijn meiden. Ik zag die vechtlust ook terug bij Jada. Ik kreeg laatst de vraag: wat was je mooiste overwinning? Nou, dat was de overwinning met Jada samen. Die staat met stip op nummer één. Ze heeft gevochten. En ik ben zo ongelofelijk trots op die kleine. Ze is schoon en alles gaat nu goed.”