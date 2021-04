Vincent Schildkamp te gast in FC Rijnmond (Foto: Rijnmond)

ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp is te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De journalist schuift aan bij presentator Bart Nolles om samen met Dennis van Eersel en vaste analist Geert den Ouden te praten over Feyenoord en Sparta.