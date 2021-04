Vincent Schildkamp in FC Rijnmond: 'Er is in Europa geen rechtsbuiten die de cijfers van Berghuis bij Feyenoord kan overleggen'

Feyenoord moet er alles aan doen om Steven Berghuis voor de club te behouden. Dat zegt ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp in FC Rijnmond. "Het is niet normaal dat hij als rechtsbuiten elk seizoen 15 tot 20 goals maakt en veel assists geeft. Er is geen rechtsbuiten in Europa die deze cijfers kan overleggen."

Feyenoord moet in het restant van de competitie proberen om de play-offs te ontlopen. De Rotterdammers moeten dan Vitesse voorbij in de stand, richting plek vier. Schildkamp ziet dat niet gebeuren. "Feyenoord zal zich er ook niet bij neerleggen, maar ik vind Vitesse wel wat stabieler. Na een piek volgt altijd weer een onbegrijpelijk slechte wedstrijd. Er zit geen enkele stabiliteit in."

Geslaagd seizoen

Mocht Feyenoord Europees voetbal veiligstellen, op welke manier dan ook, is het seizoen van Feyenoord volgens de ESPN-verslaggever geslaagd. "Ajax, PSV en AZ hebben een betere selectie, en Vitesse toevallig een goed seizoen. Als je dan toch nog Europees voetbal haalt...."

Schildkamp vervolgt: "Feyenoord moet eens uitspreken dat ze twee jaar de tijd nemen om een goed beleid neer te zetten, en in het derde jaar mensen af gaan rekenen op wat ze gedaan hebben. Maar dat kan niet, want die club is zo gigantisch groot. Er zit nu geen publiek, anders wel de pleuris wel uitgebroken."

Kwaliteitsarme speler

De vraag is wie er zondag in de spits staat tegen FC Utrecht. In de laatste wedstrijd stond Robert Bozenik in de basis, maar hij maakte geen indruk. "Een kwaliteitsarme speler met een matige basistechniek", vindt Schildkamp. "Ik heb hem vorig jaar zien spelen, die jongen heeft niets waarvan ik zeg: dat is de centrumspits van Feyenoord."

In FC Rijnmond praten Bart Nolles, Dennis van Eersel, Geert den Ouden en Schildkamp ook over wie de toekomstige spits van Feyenoord moet worden, en gaat het over het inmiddels veilige Sparta.

Kijk hieronder naar de hele uitzending van FC Rijnmond: