Excelsior dankzij twee goals van Joël Zwarts langs NEC

Excelsior heeft vrijdagavond in het Van Donge & De Roo Stadion van NEC gewonnen. De Kralingers waren in de eerste divisie met 2-1 te sterk voor de Nijmegenaren. Joël Zwarts was de man van de wedstrijd met twee treffers.

De thuisploeg begon aardig aan het duel met de Gelderlanders. Zo waren Julian Baas en Mats Wieffer gevaarlijk voor Excelsior. Hun schoten gingen namelijk nipt naast het doel van NEC. Aan de andere kant waren de bezoekers wel trefzeker. Op fraaie wijze draaide Javier Vet, voormalig speler van FC Dordrecht, weg van zijn directe tegenstander. Hij wipte de bal omhoog en knalde in de verre hoek de 0-1 binnen.

Vervolgens kon Excelsior in de rest van de eerste helft er weinig meer tegenover stellen. NEC was meermaals gevaarlijk, vooral via Rangelo Janga. Twee keer was Excelsior-doelman Maarten de Fockert hem de baas met een redding op een afvallende kopbal en een schot. Daarvoor knalde ex-Spartaan Elayis Tavsan de bal nog keihard op de onderkant van de lat.

Zinderende Zwarts

In de tweede helft kwam Excelsior beter voor de dag. Dat aardige spel resulteerde tot twee kansen voor Elías Már Ómarsson. De IJslander kopte dichtbij het doel van NEC recht op doelman Mattijs Branderhorst en schoot even later op de paal. In de 63e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. Mats Wieffer gaf een steekpass door het midden en stuurde hiermee Zwarts weg. De aanvaller van Excelsior rondde vervolgens keurig af (1-1).

Na de gelijkmaker schrok NEC wakker en was Tavsan voor de bezoekers gevaarlijk met een schot in het zijnet. Een klein kwartier later viel het doelpunt wel aan de andere kant. Brandon Ormonde-Ottewill begon aan een aardige dribbel, maar de bal bleef in het zestienmetergebied van NEC liggen. Zwarts pikte die bal op, waarna hij op kracht de 2-1 scoorde. Hiermee staat de doelpuntenteller van Zwarts op tien.

Vervolgens moest NEC in de slotfase aanzetten, maar Excelsior hield eenvoudig stand. Wel maakte NEC-invaller Thibo Roger Baeten vlak voor tijd nog een doelpunt, maar die treffer ging niet door vanwege buitenspel. In blessuretijd was Ómarsson nog dichtbij een doelpunt met een kopbal. Hij knikte echter naast. In de laatste minuut van de blessuretijd redde De Fockert nog op een schot van NEC-invaller Aijman Sellouf. Daarmee was de twaalfde zege van het seizoen een feit voor Excelsior.

Excelsior - NEC 2-1 (0-1)

16' 0-1 Javier Vet

63' 1-1 Joël Zwarts

79' 2-1 Joël Zwarts

Opstelling Excelsior: De Fockert; Horemans, Skogen, Van der Meer, Ormonde-Ottewill; Baas, Oude Kotte (84' Fischer), Wieffer (83' Niemeijer), Bruins; Ómarsson, Zwarts