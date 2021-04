Kabinet reserveert 1 miljard euro voor uitbreiding 'Oude Lijn' tussen Schiedam en Delft

Naast de reservering voor het spoor in onze regio, maakte het kabinet vrijdagmiddag ook bekend dat het 646 miljoen euro uittrekt voor tien projecten die de economie in ons land kunnen aanjagen. Het trekt de investeringen naar voren vanwege de coronacrisis. Er gaat geld naar onder meer groene waterstof, kennisontwikkeling waaronder onderzoek naar de inzet van kunstmatige intelligentie (a.i.) en dus infrastructurele projecten. Een van de projecten is een deel van de 'Oude Lijn' die sinds 1847 tussen Amsterdam en Rotterdam rijdt.

Het gaat om het spoor tussen station Schiedam-Centrum en Delft is een van de gelukkigen. De NS en ProRail willen daar investeringen doen in nieuwe stations en het uitbreiden van het aantal sporen. Zo is het de bedoeling dat er in Schiedam twee extra sporen zodat er meer treinen over het traject kunnen. Tot slot wordt de mogelijkheid gecreëerd om op het traject lightrail aan te leggen.

Op Rotterdam-Centraal moeten in dit zogeheten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer sporen geschikt gemaakt om sneller aan te komen en te vertrekken. Daar moeten in de toekomst op de sporen 7 en 8 ook intercity's kunnen keren. De wijzigingen moeten eind 2024 gereed zijn.

Het kabinet reserveert maximaal een miljard euro voor de spoorplannen bij Schiedam zegt het. Dat is de helft van de totaal verwachte kosten. De reservering betekent niet dat het geld er ook komt. "Wel dat het niet ergens anders aan kan worden uitgegeven", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. De plannen moeten nu verder worden uitgewerkt.

Geen extra spoorcapaciteit tussen Leiden en Dordrecht

Een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft 15 aanvragen voor een bijdrage uit het Nationaal Groenfonds beoordeeld. Over tien projecten heeft zij positief geadviseerd. Het voorstel 'Schaalsprong Metropolitiaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad' heeft het niet gehaald. Dat betekent dat er voorlopig geen extra geld gaat naar zoals dat heet 'hoogwaardig OV' in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Meer concreet het spoor tussen Leiden en Dordrecht wordt niet uitgebreid en er gaat geen geld naar nieuwe stations rond Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Gevaarlijke stoffen voorlopig nog via het spoor naar Limburg

Ook een voorstel om twee buisleidingen vanuit Rotterdam naar chemiecluster Chemelot in Limburg aan te leggen, komt niet in de aanbevelingen van Dijsselbloem voor. De buisleidingen waren bedoeld om de gevaarlijke stoffen propeen en LPG van het spoor te halen en via buizen te vervoeren. De aanvragers, onder wie Havenbedrijf Rotterdam, wilden zo het naderende tekort aan spoorcapaciteit voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opvangen. Dat loopt tegen haar maximum aan.

Het kabinet heeft met deze eerste investeringsronde uit het Nationaal Groeifonds gekozen voor projecten die 'snel uitvoerbaar zijn'. In de loop van dit jaar wordt een nieuwe aanvraagronde opengesteld.