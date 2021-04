Gebedsoproep moskee Alblasserdam na dag van onrust nu rustig verlopen

Een groep van zo'n dertig moskeegangers luistert vrijdag voor het allereerst naar hun openbare gebedsoproep. "We zijn blij dat we het vrijdagmiddaggebed kunnen sieren met de azan. Wij zijn niet uit op provocatie maar willen alleen ons geloof belijden", leest voorzitter Orhan Yilmaz van moskee Yunus Emre voor uit een verklaring.

Verschillende buurtbewoners zijn minder blij met de oproep. Er loopt een petitie tegen de gebedsoproep en die is inmiddels duizend keer ondertekend. "Het past niet bij de cultuur in Nederland. Zeker niet bij een dorpje zoals Alblasserdam", zegt de initiatiefnemer van de petitie.

Maar voor veel Alblasserdammers is de gebedsoproep niet eens het echte probleem. Het gaat ze meer om een gebrek aan communicatie. "De vooraankondiging (per brief) van de gebedsoproep heeft veel tumult op gang gebracht. Er zijn mensen die vinden dat er met hen niet echt gecommuniceerd is. Ze hadden invloed willen uitoefenen op de beslissing van de moskee", legt burgemeester Jaap Paans uit.

Volgens de moskee is aan de omliggende huizen een brief gestuurd. Ook hebben ze een 'huis-aan-huis onderzoek' gedaan bij zo'n vijftien buurtbewoners. Die vonden het naar verluidt geen groot probleem. Bij Buurman Henk is niemand langs geweest. En dat geldt voor vrijwel alle bewoners van de flat tegenover de moskee. "Het gaat mij eigenlijk niet om de gebedsoproep zelf, maar meer om wat er nog meer speelt. Zoals geluidsoverlast van bezoekers in de avond. Het gebrek aan overleg. Dit is gewoon de druppel die de emmer doet overlopen."

Conflict

Op donderdag ontstond er een verhitte discussie bij de moskee. Buurtbewoners uitten hun frustraties naar vrijwilligers van de moskee. Daarbij werden de moskeegangers uitgemaakt voor 'kanker- en tering-Turken'. Er zijn ook bedreigingen geuit. "Ik ga jou afmaken", is er te horen op een opname. Wie er spreekt is op dat moment is niet duidelijk. De politie moest de boel komen sussen. De moskee doet aangifte van discriminatie en bedreiging bij de politie tegen twee buurtbewoners.

Beluister hier de ruzie donderdag bij de moskee Alblasserdam

"Ik vind het spijtig dat er zoveel tumult is ontstaan. Dat had allemaal niet zo hoeven gaan. Er is te weinig gedaan om draagvlak te creëren in de buurt ", constateert burgemeester Paans. Maar hij wil ook benadrukken dat de moskee volledig in haar recht staat om de gebedsoproep te doen. "We leven in een land waar de vrijheid van godsdienst is verankerd in de grondwet."

Deze middag verliep alles gelukkig rustig, tot opluchting van veel moskeegangers. Veel mensen vonden de oproep veel zachter dan ze gedacht hadden. "Het valt allemaal wel mee eigenlijk, als je het zo hoort. De burgemeester zet de komende tijd in op gesprekken tussen de buurt en de moskee. Veel tegenstanders staan hiervoor open. "Zodat de emmer die nu langzaam is vol gedruppeld, weer wat leger raakt!"