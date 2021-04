Turbulente week voor de Havenmeester in Rotterdam; inmiddels 'alles onder controle'

Erg gestrest oogt hij niet, na deze turbulente week. De Vries: "Er kan altijd wat misgaan. Maar normaal gesproken hebben we het goed in de hand en gaan we het netjes regelen." De Havenmeester is namens het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart in de Rotterdamse haven.

Zijn week begon met de voorbereidingen voor de komst van zestig schepen die, door de blokkade in het Suezkanaal, met vertraging naar Rotterdam onderweg waren. Zo kregen zaterdag alle kapiteins van de containerschepen op de Noordzee een bericht dat het weleens druk kon zijn in Rotterdam. Immers: er was ook nog eens storm op komst.

In overleg met de Kustwacht werden extra ankerplaatsen gecreëerd. Zo konden zeventig schepen op de Noordzee voor anker gaan, in afwachting van rustiger vaarwater. "Met onstuimige omstandigheden is het lastig de Rotterdamse haven binnen manoeuvreren. Ook de terminals liggen dan stil, want de kranen kunnen bij flinke wind geen containers afhandelen."

Met man en macht gewerkt

Afgelopen woensdag zou het eerste vertraagde schip uit het Suezkanaal bij APMT2 aankomen. Dat werd door de storm een dag later. Toen eenmaal de wind ging liggen, was het volgens de Havenmeester best druk voor alle dienstverleners, om de achterstand in te lopen. Inmiddels lijkt aan het einde van de week de boel weer redelijk onder controle. "Samen met de Radarpost in Hoek van Holland en de medewerkers van het Havenbedrijf is met man en macht gewerkt aan oplossingen."

Ondertussen waren tijdens de storm ook twee schepen bij de Waddeneilanden in de problemen gekomen. Eén van de schepen had vijf containers verloren; het andere schip had problemen met het roer. waardoor hij rondjes bleef draaien. Ook met deze incidenten heeft de Havenmeester zich bezig gehouden.

"We willen geen drijvende containers op het water, daarom hebben we eerst de Kustwacht foto's laten maken van de situatie bij de Waddeneilanden. Ook hebben we contact met een van de kapiteins gezocht. De situatie leek onder controle, daardoor kon het schip naar Rotterdam komen. Daar ligt hij nu in de Eemhaven voor inspectie."

Achterland

Op de containerterminals is in de loop van de week het logistieke proces weer opgestart. "De uitdaging ligt nu niet meer zozeer bij mij, maar meer bij het vervoer naar het achterland", aldus De Vries. De afgeleverde containers moeten zo snel mogelijk met de trein, de vrachtwagen en binnenvaartschepen naar het achterland worden vervoerd.

Na signalen vanuit de sector over een tekort aan binnenvaartplekken, zijn er extra voorzieningen gecreëerd. Ook kunnen transporteurs, verladers en andere marktpartijen een actueel beeld krijgen van de aankomsttijden van schepen, dankzij een speciaal overzicht op de website van Portbase. Hierop zijn de terminalplanningen van alle deepsea terminals in de haven van Rotterdam te zien.

Iedereen in de Rotterdamse haven wil de 'containertsunami' vanuit het Verre Oosten zo snel mogelijk afgehandeld worden, aldus de Vries. "Iedereen zet zijn beste beentje voor. We voeren extra overleg met alle betrokken partijen. En zorgen ervoor dat de schepen zo snel mogelijk kunnen lossen en laden door schepen vlot en veilig maar binnen en buiten te loodsen. Het zal de komende tijd zeker drukker zijn dan normaal, maar we zijn er uitstekend op voorbereid."