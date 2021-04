Rotterdam verliest met Ronald Tol de burgemeester van Charlois: "Hij was als een gabbertje"

Vrijdag is bekend geworden dat op 53-jarige leeftijd Rotterdammer Ronald Tol is overleden. Tol was een bekende en geliefde inwoner van de stad en vooral van Charlois. Hij was daar ook lid en voorzitter van de gebiedscommissie en zorgde dat hij dingen voor elkaar kreeg. "Als er in Charlois iets moest gebeuren, als iemand het moeilijk had, was hij de man bij wie je moest zijn", schrijven vrienden in een in memoriam.

Ronald Tol overleed op 53-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Zijn dood kwam als een schok, vooral ook bij Leefbaar Rotterdam. Voor die partij was hij een onmisbare schakel, vooral bij campagnes, vertelt Bevenido van Schaik van Leefbaar. "Hij ging gewoon tomeloos door." Van Schaik en zijn fractiegenoten werden tijdens de gemeenteraad donderdagavond op de hoogte gebracht van het overlijden van Tol. "De totale fractie van Leefbaar Rotterdam werd door het nieuws overvallen. De vergadering is dan ook een tijdje geschorst."

Tol was taxichauffeur en kende Rotterdam daardoor op zijn duimpje. In 2006 raakte hij nauw betrokken bij het bestuur in zijn eigen wijk Charlois. Hij was er jarenlang lid van eerst de deelgemeente en toen gebiedscommissie. Van Schaik: "Doordat hij met zijn zwarte taxibusje door Rotterdam en Charlois crosste, stond ie en kwam ie alles tegen. Soms liet hij wel eens een klant schieten om met een buurtbewoner of een ondernemer het gesprek aan te gaan als die ergens tegenaan liep in het politieke bestel."

De flamboyante Rotterdammer was dus ook van het type mouwen opstropen. Hij zorgde gewoon dat hij gehoord werd. "Als het niet naar zijn zin ging, ging ie als een bulldozer tekeer en dan wisten ze precies dat Tol in het stadhuis was en dat er niet gespot moest worden. Hij zette zich meer dan honderd procent in voor alle Charloisse en Rotterdamse mensen."

Naast het werk voor de gebiedscommissie was Tol betrokken bij het Roparun-team van Leefbaar, bij de waterschappen en tal van liefdadigheidsprojecten. De lijst van mensen en kwesties waarvoor hij zich inzette is bijna oneindig: daklozen, ouderen en kinderen. Noem het maar op. "Een van de laatste grote dingen was met de ouderen een groot kerstdiner in de Maassilo. En dan liep hij na afloop zo trots als een pauw naar buiten van 'kijk, ik heb het toch weer gedaan'."

Om de dingen voor elkaar te krijgen ging de Rotterdammer recht op zijn doel af en sprak daarbij klare taal. "Dan ging hij niet via een ambtenaar, maar stapte desnoods rechtstreeks op de wethouder af en zei 'grote vriend kom jij eens even mee, want dat gaan we zo niet doen'", zegt Van Schaik lachend. Tol probeerde volgens hem meerdere keren dichter bij het vuur te komen in het centrum van de politiek, maar het lukte hem nooit om genoeg stemmen te krijgen voor een zetel in de Rotterdamse gemeenteraad. "Zijn kracht was wel dat hij niet bij de pakken neer ging zitten en zijn bokshandschoenen weer oppakte en er weer keihard tegenaan ging voor Leefbaar Rotterdam."

Van Schaik treurt om het verlies van de drijvende kracht achter tal van projecten. En hij is niet de enige; tientallen mensen hebben vrijdag al een bericht achtergelaten voor de familie Tol op een online condoleance-pagina. "Hij was als mijn gabbertje. Je kon hem altijd bellen, al was het midden in de nacht", besluit Van Schaik. "Op Ronald kon je bouwen. Als je hem belde dan kwam die zwarte taxibus voor en gingen we op pad. Maar het zal ook een groot gemis zijn voor Charlois. Rotterdam heeft burgemeester Aboutaleb. Maar hij was echt de burgemeester van Charlois en daar had Aboutaleb echt minder te vertellen dan Ronald Tol."