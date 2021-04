Vanaf de zomer extra grote én elektrische watertaxi op de Maas

“Het is een stille boot, een schone boot en er kunnen veel mensen in”, vertelt wethouder Judith Bokhove trots over de MSTX31, zoals de nieuwste watertaxi heet. “Het is heel mooi voor mensen die van hun werk naar huis willen of willen gaan winkelen in het centrum.”

Ook de directeur van Watertaxi Rotterdam, Daan van der Have, is apetrots op het resultaat. “Het is een lang proces geweest, met heel wat hindernissen, maar uiteindelijk is hij er. Het is geweldig. Het is een extra grote boot en niet onbelangrijk: hij is duurzaam”, zegt hij tijdens een van de eerste vaarten.

En bij één nieuwe watertaxi blijft het niet. De komende jaren worden er meer in gebruik genomen. “Vervoer over water is tot nu toe nog heel vervuilend geweest”, zegt Bokhove. Daarom wil Rotterdam verduurzamen. “Op deze manier zorg je er voor dat er veel minder vuile lucht in de stad terecht komt. Het is mooi dat we tegelijkertijd meer mensen tegelijk kunnen vervoeren dan nu." Volgens haar is er steeds meer vraag naar de vervoersmiddelen over water. "Met de auto moet je omrijden en ben je een stuk langer onderweg dan wanneer je de watertaxi pakt.”

Nieuwste watertaxi op de Maas (Foto: Rijnmond )

De elektrische variant wordt voorlopig gebruikt op de reguliere routes van de watertaxi, daarna vaart hij op de route tussen RDM/Heijplaat en de Marconistraat in het MerweVierhavengebied. Het plan is om de komende jaren meer elektrische boten te gaan gebruiken zodat de vloot in 2030 helemaal emissievrij is.

Om de nieuwste aanwinst in het echt te zien, is nog even geduld nodig. De komende weken wordt er proefgedraaid. Maar in de zomer maakt de nieuwe watertaxi zijn verwachting eerste vaart over de Maas.