Tientallen jaar cel voor Franse extremist die zich in Rotterdam-West schuilhield

Een Fransman die in maart 2016 in Rotterdam-West door een zware politiemacht uit een huis werd gehaald, is in de Franse hoofdstad Parijs veroordeeld tot 24 jaar cel. Tegen de man was levenslang geëist. Hij is volgens de Franse rechter schuldig aan wapenbezit en het voorbereiden van een of meer terroristische aanslagen.

De nu 36-jarige Fransman Anis Bahri werd gearresteerd in de Gerrit van der Lindestraat. Dat gebeurde op verzoek van de Franse politie, kort na de dodelijke aanslagen in Brussel. Diezelfde avond waren er doorzoekingen in huizen aan de Mathenesserweg en in de Burgemeester Meineszstraat waar Bahri een huis huurde. De politie was op zoek naar bewijsmateriaal en naar explosieven. Omwonenden in de twee straten werden uit voorzorg geëvacueerd.

Bahri bleek een oud-Syriëganger en een vriend van Réda Kriket, een geradicaliseerde Fransman die gelinkt wordt aan de aanslagen in Parijs in november 2015. De Franse politie was op zijn spoor gekomen na een wapenvondst in het huis van Kriket in een voorstad van Parijs. Daar lag ook een briefje met een Nederlands telefoonnummer.

Tekst loopt door onder tweet

In het huis in Rotterdam-West, werd een grote partij munitie gevonden, waaronder ruim 3700 patronen voor kalasjnikovs. In augustus 2016 werd Bahri uitgeleverd aan Frankrijk. Volgens de Nederlandse justitie waren er geen aanwijzingen dat hij aanslagen in ons land wilde plegen.

Naast Bahri stonden Kriket en een derde verdachte terecht. Het gaat om Abderrahmane Ameuroud, een eerder in Frankrijk veroordeelde terrorist van Afghaanse afkomst. Samen beschikten de drie over een groot arsenaal wapens en explosieven die ze hadden gekocht in Nederland, België en Frankrijk. Vermoed wordt dat ze een aanslag op het EK voetbal in Frankrijk wilden plegen dat 2,5 maand later zou beginnen.

Het trio is nu schuldig bevonden aan wapenbezit en het voorbereiden van een of meer terroristische aanslagen. Volgens de rechter is niet bewezen dat ze het specifiek hadden gemunt op het EK. De drie kregen daarom ieder 24 jaar cel en niet de door justitie geëiste straf van levenslang. Twee handlangers moeten twaalf en acht jaar de cel in.