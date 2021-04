Elayis Tavsan: Sparta-jeugdproduct dat bij NEC een revelatie is geworden

In de jeugdopleiding van Sparta werd Elayis Tavsan gezien als een groot talent, maar de aanvaller maakt dit seizoen furore in de Keuken Kampioen Divisie bij NEC. De buitenspeler zit in Nijmegen al in de dubbele cijfers. Na zijn verhuur aan Telstar koos Tavsan niet voor een kans op Het Kasteel, maar voor speelminuten in De Goffert.

"Ik voel me goed. Op deze positie, net achter de spits in de 5-3-2 formatie, kom ik goed uit de voeten. Van origine ben ik een rechtsbuiten, maar ik ben op deze positie gaan groeien. Het gaat lekker", zegt Tavsan over zijn rol bij NEC. De aanvaller blijft wel zelfkritisch. "Ik heb altijd in mezelf geloofd. Eigenlijk ben ik nog niet helemaal tevreden over dit seizoen. Ik kan nog beter, maar ik ben goed op weg en maak steeds stappen."

Kijk hieronder naar het interview met Elayis Tavsan na afloop van Excelsior-NEC (2-1). De tekst gaat verder onder het fragment:

Menig Sparta-fan had Tavsan dit seizoen graag minuten in de eredivisie zien maken. Hij koos echter voor een stap terug, naar de eerste divisie. Niet zonder succes: Tavsan staat na 32 wedstrijden op elf doelpunten en zes assists. "Met NEC had ik goede gesprekken. De club toonde veel vertrouwen in mij. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik wist dat ik bij NEC veel minuten kon maken en me kon ontwikkelen."

Galatasaray

Of Tavsan volgend seizoen ook nog bij NEC speelt, kan hij nog niet zeggen. Zo zou hij op de radar staan van de Turkse topclub Galatasaray. "Dat is natuurlijk leuk als zo'n grote club interesse in je toont, maar ik houd me daar niet echt mee bezig", zegt Tavsan, die zich focust op NEC. "Ik wil er niet te veel van meekrijgen. Ik focus me op het veld. Dat vind ik fijn."

Eerst wil de aanvaller met NEC het seizoen goed afsluiten. Misschien zit er via de nacompetitie nog een promotie naar de eredivisie in. "Ik heb er wel vertrouwen in. Tegen Excelsior was het niet goed, maar ik weet welk niveau we met het team kunnen halen. In de play-offs moet het wel veel beter."