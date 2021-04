Het weer van vandaag: 7 graden en regen

Vandaag is het bewolkt en aan het begin van de middag gaat het vanuit het zuiden uitvoerig regenen. De maximumtemperatuur komt uit op 7 graden, maar in de regen zakt de temperatuur naar 5 graden.

Er staat een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vannacht is het bewolkt met regen en mogelijk ook natte sneeuw. De temperatuur komt uit op 2 of 3 graden. Langs de kust staat een krachtige naar noord krimpende wind.

Morgen is het bewolkt met eerst nog af en toe regen. In de middag wordt het vanuit het westen droog en uiteindelijk kan de zon nog even tevoorschijn komen. Met een middagtemperatuur van slechts 6 of 7 graden is het veel te koud voor deze fase van april. De noordenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

De komende werkweek zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt in de loop van de werkweek langzaam op van 8 graden op maandag naar 15 graden op vrijdag. Vooral de eerste nachten verlopen koud met landinwaarts lichte vorst (aan de grond).

Gemiddelde temperatuur

Tussen 10 en 21 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,8 graden en de minimumtemperatuur 4,2 graden. Er valt gemiddeld 12,0 mm neerslag.