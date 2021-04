Hondenweer of niet: in Barendrecht kun je op snuffelsafari

Oprichter Sharon van Wijngaarden van de Hondenkaravaan is blij met haar nieuwe locatie: Villa Hondenkaravaan. Ze is met haar hondenschool verhuisd van Ridderkerk naar Barendrecht. De nieuwe locatie is een oude villa die is omgetoverd tot een hondenparadijs. Zowel binnen als buiten de villa zijn allerlei 'wereldjes' gemaakt waar honden les kunnen krijgen. En waar je inzicht kunt krijgen in wie jouw hond nu eigenlijk is. De band tussen de hond en het baasje is erg belangrijk, zegt Sharon, hoewel ze zelf niet zo'n fan is van de term 'baasje': de eigenaar staat namelijk niet boven de hond.

Socialisatie en stabiliteit

Socialisatie draagt volgens haar bij tot stabiliteit later in het leven van de hond. Bij de Hondenkaravaan is er daarom zelfs een 'snuffelsafari' waar hondeneigenaren en hun hond op zoek gaan naar een specifieke geur om daarmee een opdracht op te lossen. Er staan allerlei planten die lekker ruiken en er zijn obstakels waar zij overheen of onderdoor kunnen lopen. Zo train je de concentratie en rust door gebruik te maken van een voor de hond natuurlijk gedrag, namelijk snuffelen.

Het afgelopen jaar heeft de Hondenkaravaan gemerkt dat regiogenoten steeds vaker om hulp vragen. Sharon: "Het team is gegroeid van drie naar tien medewerkers met ieder zijn of haar eigen specialiteit. Een hond hebben en een band hebben met de hond gaan met ups en downs. Mensen zijn dan op zoek naar coaching in hoe ze met hun hond moeten omgaan."

De hond en het baasje leren samen veel tijdens de oefeningen. (Foto: Sebastiaan van Mill)

Herplaatshonden zijn een uitdaging

Sharon heeft daarnaast veel ervaring met 'herplaatshonden'. "Dat kunnen honden zijn uit een asiel , een ander gezin of honden die in het buitenland geboren zijn", zo legt ze uit. "Soms lijkt het net alsof er met sommige honden niet veel te beginnen is, maar meestal lukt het wel om iets aan het gedrag van de hond te verbeteren. Als je dan de hond en de mensen erbij ziet opbloeien, daar doe ik het gewoon voor, dat is fantastisch."

Zij hoopt de komende tijd samen te gaan werken met omliggende gemeenten om hen te helpen om te gaan met de groeiende hoeveelheid hondeneigenaren. Er zijn volgens haar zaken die beter kunnen nu steeds meer mensen een hond hebben. "Hoe richt je bijvoorbeeld losloopgebieden in? En hoe ga je om met overlast door hondenpoep? Ik wil een kenniscentrum zijn voor mensen uit de regio, zodat ze meer kunnen leren over de omgang met de hond én hun begeleider", besluit ze.