Sparta moet meerdere erkennen in uitwedstrijd tegen AZ

In de openingsfase kreeg de thuisploeg al direct een goede kans. Calvin Stengs wist met een mooie steekpass Myron Boadu weg te sturen, maar de de spits stuitte op Sparta-keeper Maduka Okoye. De openingstreffer van de Alkmaarder viel in de dertiende minuut, toen oud-Feyenoorder Jordy Clasie het net wist te vinden met een lage schuiver. Kort daarna ging diezelfde Clasie de fout in, waardoor Spartaan Lennart Thy alleen op het doel af kon gaan. De spits zag zijn schot stijlvol gekeerd worden door keeper Marco Bizot.

Bijna weer Clasie

Na een half uur spelen nam de Alkmaarse druk wat af en kwam Sparta zo nu en dan met een gevaarlijk tegenstoot. Zo schoot Abdou Harroui vanuit kansrijke positie ruim naast voor de Rotterdammers. In de slotfase van de eerste helft kreeg AZ via Jordy Clasie een grote kans om de score te verdubbelen, maar Okoye voorkwam met een knappe reflex dat de middenvelder zijn tweede van de avond maakte.



Kansen Sparta

Sparta kende vroeg in de tweede helft een sterke fase waarin er hoog druk werd gezet door de Rotterdammers. Dat leverde onder andere een kopkans op voor Thy, die een halve meter naast knikte. Maar naar mate de tweede helft vorderde werd AZ weer sterker, en nadat Okoye Karlsson van score af had weten te houden, was het even later wel raak door invaller Dani de Wit. De middenvelder schoot AZ met een volley op een 2-0 voorsprong. Verder was het een rustige tweede helft zonder grote kansen voor beide ploegen. Zo spectaculair als de 4-4 op het Kasteel eerder dit seizoen werd deze editie van Sparta tegen AZ dus niet.

Trainer Henk Fraser was na afloop te spreken over zijn ploeg, ondanks de nederlaag. "Mijn ploeg stond organisatorisch goed en de bereidheid was groot," laat Fraser na afloop weten. "Maar soms moet je gewoon erkennen dat er een bepaald kwaliteitsverschil is."

Sparta staat na de nederlaag in Alkmaar voorlopig nog op de elfde plaats in de Eredivisie. De ploeg uit Spangen neemt het in de volgende competitiewedstrijd, over twee weken, op tegen VVV Venlo op het Kasteel. Ook die wedstrijd is uiteraard te volgen op Radio Rijnmond.

Opstelling Sparta: Okoye, Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto ( Meijers '76 ), L. Duarte ( Burger '76 ), Fortes, Harroui, Thy ( Gravenberch 76' ), Smeets (Kharchouch 56' ), Mijnans ( Engels 56' ).

Scoreverloop

1-0 Jordy Clasie '13

2-0 Dani de Wit '66