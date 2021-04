Angst voor AstraZeneca-vaccinatie? Edward Young stond te springen om een prik te krijgen

"Ik krijg bijna tranen in mijn ogen", zegt Young terwijl hij op huisarts Van der Poel afloopt. Dit weekend wordt er onder andere door huisarts Van der Poel gevaccineerd in de Oostervant in Rotterdam-West. Young is al jaren patiënt bij de Van der Poel en kent hem goed. Omdat hij boven de zeventig is zou hij de prik eigenlijk bij de GGD moeten halen, maar dat zag hij niet meer zitten. "Ik heb ze honderd keer gebeld joh. Elke keer stellen ze het uit en zeggen ze dat ze terugbellen. Als ik dan later weer bel dan zeggen ze dat het voorlopig niet kan omdat het weer uitgesteld is."

Al meer dan dertig goede vrienden verloor hij de afgelopen maanden door het coronavirus, vertelt hij. "En niet alleen ouderen hoor, ook jongeren." Daarom heeft hij uiteindelijk besloten zijn huisarts te bellen en te vragen om een vaccin. Dat hij ook daadwerkelijk terecht kon, komt doordat mensen voor wie deze vaccins eigenlijk bedoeld waren, ze niet komen halen.

"Ik heb Edward gister teruggebeld en hem gezegd dat hij gewoon vandaag langs mocht komen voor een prik", vertelt zijn huisarts Matthijs van der Poel. Eerder bleek al dat in andere delen van de stad de opkomst ontzettend laag is, maar ook hier in West komt dit weekend slechts rond de veertig procent hun vaccin halen. "We mogen nu mensen van 63 en 64 prikken, maar ze komen gewoon niet. Ik zou vandaag 90 prikken moeten zetten, maar er zijn maar 37 mensen van de lijst gekomen."

Dat betekent niet dat de rest van de prikken verloren gaat, vertelt Van der Poel. "We hebben een shortlist gemaakt van mensen die nu officieel nog niet aan de beurt zijn. Toen bleek dat we waarschijnlijk met veel vaccins bleven zitten, hebben we hen opgebeld. Ook heb ik nog wat ampullen achtergehouden op mijn praktijk, zo kan ik ook nog op de praktijk prikken. We laten geen druppel verloren gaan!"

'Waarom zou ik bang zijn?'

Young snapt niet dat mensen niet op komen dagen, hij vindt dat je de risico's moet afwegen. "Er zijn in Engeland meer dan zeven miljoen mensen ingeënt en die zijn niet doodgegaan, dus waarom zou ik bang zijn? Gezondheid weegt het zwaarst, anders is het gauw afgelopen."

Van der Poel beaamt dat het risico klein is: "Er zijn heel zeldzame bijwerkingen beschreven, met name bij jonge mensen. 1 op de 170.000 mensen kan een allergische reactie krijgen waardoor bloedplaatjes kapotgaan en zo laag worden dat er trombose ontstaat. Maar als je de getalletjes naast elkaar legt, dan zie je dat mensen zeggen: Waarom is die angst er, want dit zijn zulke lage percentages."

Hij benadrukt dat door de angst voor deze zeldzame bijwerking er naar schatting 20.000 Rotterdammers hun vaccin niet komen halen: "Hierdoor zullen er honderden doden vallen, omdat corona onder die groep gewoon nog rondgaat. Dit kan voorkomen worden als we blijven prikken, prikken en nog eens prikken."

Edward Young is dolblij dat hij vandaag alsnog zijn prik heeft kunnen krijgen, over twee maanden komt hij de volgende halen. Ondertussen geeft huisartsenteam Van der Poel de moed niet op. Zij blijven mensen bellen in de hoop ook de laatste vaccins nog kwijt te kunnen.