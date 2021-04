Vliegende start voor Sliedrecht Sport in de finale van de play-offs

De eerste set in zaal De Basis ging nog redelijk gelijk op, en werd door Sliedrecht met 25-23 gewonnen. Nadat de tweede set met 25-22 eveneens een prooi was voor het team van Vera Koenen was het verzet gebroken. De laatste set eindigde in een overtuigende 25-17.

Beide teams hebben al een prijs weten te pakken dit seizoen. Sliedrecht Sport won in oktober de Supercup, Apollo 8 greep afgelopen maandag de titel in het bekertoernooi. Sliedrecht is nu het best begonnen aan de best-of-five voor de landstitel.