Moskee el-Fath in Lansingerland niet open voor avondgebed tijdens ramadan

De ramadan is de negende maand van de islamitische jaarkalender. Het meest zichtbare onderdeel van ramadan is natuurlijk het vasten, maar dat is niet het enige. "Wij gaan een maand lang onze ziel, geest en lichaam reinigen", zegt Brahim Miskukuh, bestuurslid van de el-Fath-moskee in Lansingerland. "De vastenmaand is niet zwaar, als je je er maar op instelt", zegt hij. "Je zet een knop om als moslim: dit wordt mijn maand, en wij gaan er vanaf nu gewoon tegenaan. De meeste moslims kijken uit naar deze heilige maand."

Geen avondgebed in moskee

Vanwege de corona-maatregelen is moskee el-Fath in Lansingerland niet open. "Normaal gesproken kom je bij elkaar om te eten, dat doen we dit jaar veel minder of helemaal niet. Daarnaast kom je tijdens de ramadan normaal gesproken samen in de moskee voor het avondgebed. Dat zit er dit jaar niet in", legt Miskukuh uit. Het moskeebestuur besloot om het avondgebed in de moskee helemaal af te gelasten. "We willen niet dat maar een kleine groep mensen aanwezig mag zijn en we anderen moeten buitensluiten. Daarnaast staat gezondheid bij ons hoog in het vaandel, dus we nemen geen enkel risico. Hopelijk kunnen we als de situatie teruggaat naar normaal het feestje inhalen."

Nu de moskee niet open is, beleven moslims de maaltijden en samenkomsten anders. Er worden bijvoorbeeld wel online bijeenkomsten gehouden. Wanneer de ramadan precies begint, wordt overigens bepaald door de stand van de maan: de nieuwe maan, het startschot van de ramadan, wordt verwacht op maandag 12 of dinsdag 13 april. De ramadan eindigt een maand later met het Suikerfeest: dat begint op woensdagavond 12 mei.